خارج شدن قطار کابلی از ریل در پرتغال با ۳۳ کشته و زخمی

منابع پزشکی در پرتغال گزارش دادند که ۳۳ نفر در نتیجه خروج قطار از ریل کشته یا زخمی شدند.
خارج شدن قطار کابلی از ریل در پرتغال با ۳۳ کشته و زخمی

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه گاردین، منابع پزشکی اورژانس در پرتغال اعلام کردند که بر اثر خروج یکی از واگن‌های قطار کابلی «گلوریا» در شهر لیسبون از ریل و سقوط آن، دست‌کم ۱۵ نفر کشته و ۱۸ نفر دیگر زخمی شدند.

به گفته مقام‌های مسئول، هنوز هویت و تابعیت قربانیان مشخص نشده، اما برخی از کشته‌شدگان از اتباع خارجی بوده‌اند.

کارلوس موئداس، شهردار لیسبون در جمع خبرنگاران گفت: «امروز روزی غم‌انگیز برای شهر ماست. لیسبون در سوگ نشسته است. این حادثه‌ای بسیار تراژیک است.»

گاردین اعلام کرد که تصاویر منتشرشده از محل حادثه نشان می‌دهد که واگن قطار کابلی به طور کامل متلاشی شده و نیروهای امدادی در حال بیرون کشیدن مسافران از میان لاشه آن بودند.

مارسلو ربلو دی سوسا، رئیس‌جمهور پرتغال نیز با ابراز تأسف از این حادثه اظهار امیدواری کرد که مقامات مسئول به‌زودی علت این سانحه را مشخص کنند.

این خط ریلی که در سال ۱۸۸۵ افتتاح شده، مرکز شهر لیسبون در نزدیکی میدان رستورادورس را به محله تاریخی بایرو آلتو وصل می‌کند.

بر اساس گزارش رسانه‌های محلی از جمله «سی‌ان‌ان پرتغال»، در زمان وقوع حادثه، واگن مستقر در پایین خط آسیبی ندیده، اما مسافران مجبور شدند برای نجات جان خود از پنجره‌ها بیرون بپرند.

