آمار طالبان از کشته‌ها و زخمی‌های زلزله افغانستان

بنابر اعلام معاون سخنگوی حکومت طالبان، زلزله شدید در مناطق شرقی افغانستان تاکنون ۱۴۵۷ کشته و ۳۳۹۴ زخمی بر جای گذاشته است.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، زلزله شدید در ولایت‌های کنر و ننگرهار در شرق افغانستان علاوه بر تلفات انسانی، خسارات گسترده‌ای به زیرساخت‌ها و خانه‌های مردم وارد کرده است.

«حمدالله فطرت» معاون سخنگوی حکومت طالبان اعلام کرد که ۱۴۷۵ نفر جان خود را از دست داده و ۳۳۹۴ تن دیگر زخمی شده‌اند. همچنین ۶۷۸۲ خانه در مناطق زلزله‌زده تخریب شده است. 

تیم‌های نجات و امداد در طول روز به عملیات یافتن افراد گرفتار زیر آوار و انتقال زخمی‌ها ادامه داده‌اند. بسیاری از زخمی‌ها با استفاده از بالگرد به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند تا مراقبت‌های فوری پزشکی دریافت کنند. برخی کشورها نیز تیم‌های حرفه‌ای نجات را به مناطق آسیب‌دیده اعزام کرده‌اند. 

بر اساس گزارش‌ها، مسیرهای منتهی به مناطق زلزله‌زده باز شده و نهادهای دولتی با همکاری مردم محلی تلاش می‌کنند تا کمک‌های فوری شامل غذا، آب، سرپناه و خدمات بهداشتی را به آسیب‌دیدگان برسانند. با این حال، کمبود بودجه باعث شده است سرعت و میزان کمک‌رسانی محدود شود.

افغانستان طالبان زلزله زمین لرزه خسارت تلفات کشته و زخمی خبر فوری
