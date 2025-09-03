به گزارش تابناک به نقل از شفقنا؛ از زمان انتشار عکسهایی از مچ ورمکرده و دستهای کبود ترامپ – که گاهی توسط گریمورها پوشانده میشوند – گمانهزنیها درباره وضعیت جسمانی او در دوره دوم ریاستجمهوریاش شدت گرفته است.
شایعات در فضای مجازی زمانی به اوج رسید که ترامپ، ۷۹ ساله، در تعطیلات روز کارگر هیچگونه حضور در ملا عام نداشت و فقط برای مدت کوتاهی در زمین گلف خود در ویرجینیا در روز شنبه دیده شد.
نتایج نظرسنجی مؤسسه یوگاو نشان میدهد که ۳۸ درصد از آمریکاییها گفتهاند که وضعیت سلامت و سن و سال ترامپ «به شدت توانایی او برای انجام وظایف ریاستجمهوری» را محدود میکند. در مقابل، ۲۱ درصد معتقد بودند که این موضوع «تأثیر اندکی» دارد.
بخش قابل توجهی از پاسخدهندگان نیز گفتهاند که سلامت و سن ترامپ هیچ تأثیری بر توانایی ریاستجمهوری او ندارد (۲۶ درصد) یا در اینباره مطمئن نیستند (۱۵ درصد).
در نخستین حضور عمومی خود پس از یک هفته، از ترامپ پرسیده شد که آیا شایعات مربوط به مرگ او یا ابتلایش به یک بیماری جدی را دیده است یا خیر. او پاسخ داد که این شایعات را ندیده و آنها را «اخبار جعلی» خواند.
ترامپ همچنین عصر یکشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: هرگز در زندگیام چنین احساس خوبی نداشتم.
