امارات: الحاق کرانه باختری خط قرمز ماست

دستیار وزیر خارجه امارات در امور سیاسی تأکید کرد، هر گونه الحاق کرانه باختری، خط قرمز برای این کشور است.
کد خبر: ۱۳۲۶۳۹۶
| |
340 بازدید
امارات: الحاق کرانه باختری خط قرمز ماست

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ «لانا نسیبه» دستیار وزیر خارجه امارات در امور سیاسی با هشدار به رژیم صهیونیستی گفت: هر گونه الحاق کرانه باختری خط قرمز برای امارات خواهد بود و توافقنامه ابراهیم با اسرائیل را تضعیف می‌کند.

وی افزود: از ابتدا ما این توافقنامه‌ها را وسیله‌ای برای ادامه حمایت از ملت فلسطین و مطالبات مشروع آن برای تشکیل کشور مستقل می‌دانستیم، این موضع ما در سال ۲۰۲۰ بود و همچنان ادامه دارد.

اخیرا مقامات رژیم صهیونیستی از تصمیم خود مبنی بر الحاق کرانه باختری خبر داده و «رون درمر» وزیر امور راهبردی اسرائیل و «گیدعون سعر» وزیر خارجه این رژیم به چندین مقام اروپایی گفته‌اند که اگر آنها فلسطین را به رسمیت بشناسند، تل‌آویو می‌تواند بخش‌هایی از کرانه باختری را ضمیمه کند.

یک مقام اروپایی گفت که درمر حتی به آن کلر لژاندر مشاور خاورمیانه‌ای رئیس‌جمهور فرانسه، گفته است که اسرائیل تمام منطقه سی (c) را که ۶۰ درصد کرانه باختری را شامل می‌شود، الحاق خواهد کرد.

امارات و بحرین در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰ با دلالی دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا توافق نامه موسوم به «ابراهیم» را برای عادی سازی روابط با رژیم اسرائیل امضا کردند. توافقنامه یاد شده موجب برقراری روابط رسمی دیپلماتیک بین ابوظبی و تل آویو شد و پایه و اساس روابط تجاری، امنیتی و فرهنگی گسترده امارات با رژیم صهیونیستی را ایجاد کرد.

همچنین توافقنامه عادی سازی روابط رژیم اسرائیل با بحرین در همان روز امضا شد. سودان نیز که تحت فشار آمریکا قرار گرفته بود در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ چنین توافقی با رژیم صهیونیستی امضا و وامی به ارزش ۱.۵ میلیارد دلار از واشنگتن دریافت کرد و از لیست کشور‌های تروریستی خارج شد.

مغرب نیز عادی سازی روابط خود با رژیم اشغالگر اسرائیل را در ۱۰ دسامبر ۲۰۲۰ بصورت رسمی اعلام کرد و پس از آن آمریکا حاکمیت مغرب بر صحرای غربی را به رسمیت شناخت.

