مهدی کروبی: مذاکره مستقیم با آمریکا ضروری است

مهدی کروبی بر این باور است که برای برداشتن سایه‌ی تحریم و جنگ، مذاکره مستقیم با امریکا ضروری است.
مهدی کروبی: مذاکره مستقیم با آمریکا ضروری است

به گزارش تابناک به نقل از انصاف نیوز، آقای کروبی شب گذشته در دیدار با سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با بحرانی و خطرناک دانستن کشور، گفت: قبول اشتباه و شجاعت اعتراف به آن، شرط اول برای بازگشت و اصلاح امور از سیاست‌های غلط و پرهزینه داخلی و خارجی‌ست.

او ادامه داد: علیرغم وضعیت اسفبار کشور همچنان بر ادامه‌ی سیاست‌های گذشته در حوزه مسائل داخلی و بین‌المللی اصرار می‌شود. در حالیکه وضعیت امروز کشور نتیجه‌ی همان سیاست‌های غلط و ماجراجویانه است.

این چهره‌ی سیاسی گفت: من به‌عنوان یکی از چهره‌هایی که از ابتدای نهضت با امام بودم و اولین زندان من از سال ۴۲ شروع شد صریح عرض می‌کنم اصرار بر انحصارطلبی و نادیده گرفتن حق مردم، انحراف از آرمان‌های انقلاب و نص صریح قانون اساسی است. اساس انقلاب علیه سلطنت، نفی استبداد و حاکمیت فردی شاه بود. ملت ما انقلاب کرد تا سرنوشت‌اش را خودش تعیین کند، اما ظاهرا برخی کشور را ملک خانوادگی خود می‌دانند و غرق اندیشه‌های ناصوابی هستند و فکر می‌کنند در این کشور قدرت با همان ویژگی بسته باید بماند.

کروبی بازگشت به مردم، به رسمیت شناختن حق آنان و تن دادن به خواست و اراده‌شان را تنها راه خروج از بحران فعلی دانست و تاکید کرد که لازم است برخی مسئولان خود را از منیت، توهمات و تابو‌های خودساخته برهانند تا بیش از این ملک و ملت گرفتار نشوند.

او با استناد به نظریه‌ی برخی عقلا و دلسوزان کشور که برای برداشتن سایه تحریم و جنگ، مذاکره مستقیم با امریکا را امری لازم و ضروری می‌دانند گفت حفظ تمامیت ارضی، منافع ملی و برداشتن فشار تحریم از گرده مردم، مذاکره مستقیم ضروری است.

کروبی گفت: درباره‌ی این نوع رابطه‌ی ایران با دنیا از جمله با آمریکا باید جواب داشت. مردم انقلاب نکردند که با هر چه ما روحانیون و مسئولین گفتیم و کردیم و عملکرد‌های اشتباه یا کوتاهی‌ها، آنها را به وضعیتی ببریم که در زمستان گاز و در تابستان آب و برق نداشته باشند.

در این دیدار بهزاد نبوی، محسن آرمین، فیض الله عرب سرخی، محمد کیانوش راد، صادق نوروزی، علی تقی زاده، حجت اسماعیلی، مهدی تحققی، حمید خزائی و اصغر نوروزی حضور داشتند.

