هشدار مجلس به دولت: مردم زیر بار گرانی له شدند!

نماینده تهران در مجلس با اشاره به گرانی مواد غذایی، نرخ مدارس و افزایش اجاره‌بها، خواستار کنترل تورم و تسهیل تسهیلات حمایتی برای عشایر آسیب‌دیده از خشکسالی شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ بهنام رضوانی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۱۲ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به وزرای اقتصاد، کشاورزی و صنعت درباره کنترل تورم و تنظیم بازار گفت: نباید نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشید به ویژه که مردم در جریان جنگ ۱۲ روزه تحمیلی ایستادند و از کشور صیانت کردند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: افزایش قیمت بی‌رویه مواد غذایی، نرخ مدارس، افزایش بیکاری و سختی اجاره نشینی مردم را گرفتار کرده که نیازمند برنامه ریزی است.

وی در ادامه با بیان اینکه عشایر غیور به خاطر خشکسالی نتوانسته‌اند تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند را به موقع بازپرداخت کنند، یادآور شد: تسهیلات حمایتی باید به این افراد داده شده و استمهال که در آستانه ورشکستگی هستند.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران در پایان در تذکری خطاب به وزیر دفاع خاطرنشان کرد: حقوق و مزایای نیروی مسلح بسیار پایین است و آنها نباید گرفتار تأمین نیاز‌های اولیه خود باشند.