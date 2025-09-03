En
هشدار مجلس به دولت: مردم زیر بار گرانی له شدند!

نماینده تهران در مجلس با اشاره به گرانی مواد غذایی، نرخ مدارس و افزایش اجاره‌بها، خواستار کنترل تورم و تسهیل تسهیلات حمایتی برای عشایر آسیب‌دیده از خشکسالی شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ بهنام رضوانی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۱۲ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به وزرای اقتصاد، کشاورزی و صنعت درباره کنترل تورم و تنظیم بازار گفت: نباید نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشید به ویژه که مردم در جریان جنگ ۱۲ روزه تحمیلی ایستادند و از کشور صیانت کردند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: افزایش قیمت بی‌رویه مواد غذایی، نرخ مدارس، افزایش بیکاری و سختی اجاره نشینی مردم را گرفتار کرده که نیازمند برنامه ریزی است.

وی در ادامه با بیان اینکه عشایر غیور به خاطر خشکسالی نتوانسته‌اند تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند را به موقع بازپرداخت کنند، یادآور شد: تسهیلات حمایتی باید به این افراد داده شده و استمهال که در آستانه ورشکستگی هستند.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران در پایان در تذکری خطاب به وزیر دفاع خاطرنشان کرد: حقوق و مزایای نیروی مسلح بسیار پایین است و آنها نباید گرفتار تأمین نیاز‌های اولیه خود باشند.

 

گرانی نماینده مجلس افزایش اجاره بها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
7
پاسخ
مجلسی ها فقط شو میدین و گرنه مردم 50 ساله دارن در هر دوره ای با فشار زندگی میکنن فقط در زمان خاتمی واقعا مردم یه کم طعم زندگی روچشیدن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
پزشکیان باید استیضاح و برکنار شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
1
5
پاسخ
چه عجب !
بالاخره مجلس هم مردم رو دید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
مجلس اگر راست می‌گویند پزشکیان را استیضاح کنند .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
ای که دستت میرسد کاری بکن
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
6
پاسخ
مجلس که اصلا مقصر نیست ، اطلا و ابدا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
3
0
پاسخ
مجلس باید از دولت حمایت کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
0
پاسخ
پزشکیان: باید بشینیم صحبت کنیم با کارشناسان!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
3
پاسخ
هشدار!!!! تمام توان و زورتان را زدید که فقط هشدار بدهید!!؟؟ خسته نباشید !!!
مقدس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
0
پاسخ
همه چی از کنترل خارج شده قیمتها سربه فلک کشیده اقلام خوراکی که جای خود دارد بتازگی قیمت دارو ومیوه هم سربه فلک کشیده یک دارو که در تیرماه 364هزارتومان بوده مردادماه به بیمه شد3میلیون و اکنون در شهریور شده بین700تا800هزارتومان ازقبمت های سرسام آور میوه که دیگر نپرس به کجا داریم می رویم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
1
پاسخ
یکی از دلایل اصلی تورم و وضعیت بحرانی معیشت مردم همین مجلس و نمایندگان آن هستند نمایش دلسوزی برای مردم
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
0
پاسخ
ودر آخر کارگران...!!!یعنی پزشکیان بره وضع درست میشه؟؟؟!
