۱۲/شهريور/۱۴۰۴
Wednesday 03 September 2025
۱۳:۴۴
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
ورزشی
»
ورزشی
بازدید
391
391
بازدید
پ
برنامه بازیهای تیم ملی امید ایران در انتخابی جامملتها
کد خبر:
۱۳۲۶۳۳۰
تاریخ انتشار:
۱۲ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۱
03 September 2025
کد خبر:
۱۳۲۶۳۳۰
|
۱۲ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۱
03 September 2025
|
391
بازدید
391
بازدید
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
اشتراک گذاری
برچسب ها
جام ملتها
تیم ملی امید
برنامه بازی ها
خرید و فروش حکم نایب رئیسی در فدراسیون المپیکی/ قهر یک میلیاردی سرمربی!
شجریانها و نبض سیاست ایران: از «مرغ سحر» تا کنسرت میدان آزادی
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شرایط برگزاری تمرین تیم ملی امید
تیم امید در سیطره سیاست و انفعال فنی/ جلالی: راهحل داشتیم، اما نمیخواهند فوتبال ایران اصلاح شود
شکست تیم امید ایران مقابل فجرسپاسی
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ
# مکانیسم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# پل ترامپ
# حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق میرسند؟
توافق میشود
توافق نمیشود
الی گشت
آخرین اخبار
افزایش نسبی دما برای امروز و فردا در تهران!
خودکشی پزشکان جوان؛ هشدار درباره شرایط کاری و روانی
یمن: هیچ خط قرمزی نداریم، انتقام سخت ادامه دارد!
ظفرقندی: تحریمها روی دارو تاثیر دارد، اما تدبیر کردیم!
قیمت سکه پارسیان امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور ماه
قرعهکشی جام حذفی؛ رقابت غولها و شگفتیسازها
سن ورود به دانشگاه فرهنگیان در هالهای از ابهام
شاخص کل بورس در معاملات امروز ۱۲ شهریور
حضور تیم داوری ایران در لیگ نخبگان آسیا
وزیر نفت: هیچ مشکلی برای فروش نفت نداریم
تصاویر نخستین حمله آمریکا به ونزوئلا
آخرین وضعیت کلاهبرداران ۵ میلیون دلاری
برنامه بازیهای تیم ملی امید ایران در انتخابی جامملتها
استوری جدید ژیلا صادقی با متنی کنایهآمیز و جنجالی!
سخنگوی قوهقضائیه: دستور جلب شبنم نعمتزاده صادر شد
وب گردی
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بیمه شخص ثالث ایران
تحصیل در ایتالیا
آژانس مسافرتی مهر پرواز
بلیط هواپیما چارتر
تور
دانلود اهنگ جدید
ثبت شرکت
متخصص ارتودنسی
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف میکنند، خوب هم مصرف میکنند!
هم اروپا و هم آمریکا میخواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمیکند
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شدهایم!
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد
شغل والدین رتبههای برتر کنکور
اسرائیل احتمالاً در سپتامبر همزمان ایران و لبنان را میزند!
جنجالهای اعلام برترینهای کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد
ارتش ایران بیانیه داد
اتمام حجت پزشکیان درباره اسنپ بک در چین
غیبت خبرساز پزشکیان در میان سران اجلاس شانگهای
نتانیاهو: حمله به یمن آغاز شد
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدینژاد را بیامرزد
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف میکنند، خوب هم مصرف میکنند!
(۲۳۱ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا میخواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمیکند
(۱۴۳ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه
(۱۴۱ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدینژاد را بیامرزد
(۱۳۳ نظر)
حرفهای فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد
(۱۱۰ نظر)
برق چشم صهیونیستها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق
(۱۰۸ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری
(۹۵ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟
(۸۸ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دستفروشان
(۸۲ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند
(۷۹ نظر)
مصاحبه توجهبرانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت
(۷۷ نظر)
جنجالهای اعلام برترینهای کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی
(۷۲ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
(۷۲ نظر)
افغانستانیهای غیرمجاز به ایران بازمیگردند؟ / جدیت تهران در برابر ورود غیرقانونی
(۶۸ نظر)
گفتم به دولت «بشار اسد» پول ندهید باز دادند/ توافق هستهای فدای حمایت از روسیه شد/ وارد دام نتانیاهو شدیم
(۶۸ نظر)
tabnak.ir/005Z2Q
tabnak.ir/005Z2Q
کپی شد