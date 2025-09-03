En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مسکن ملی، ۸۵۰ هزار وعده و ۶۰ هزار افتتاح

با وجود عبور پروانه‌های ساختمانی از مرز ۵۰۰ هزار واحد و وعده ساخت میلیون‌ها خانه، هنوز ۷۰۰ هزار واحد کسری داریم و مستأجران کم‌درآمد همچنان چشم‌انتظار تحقق وعده‌ها هستند.
کد خبر: ۱۳۲۶۳۰۶
| |
295 بازدید
|
۱
مسکن ملی، ۸۵۰ هزار وعده و ۶۰ هزار افتتاح

براساس گزارش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، پس از ۱۱ سال تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در کشور بار دیگر از مرز ۵۰۰ هزار واحد عبور کرد.در تهران نیز طی این مدت ۵۷ هزار پروانه صادر شده است. تنها از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، حدود ۲۳۰ هزار پروانه ساختمانی در سراسر کشور صادر شده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بازار مسکن که طی یک‌ونیم سال اخیر با نوسانات شدید همراه بود، اکنون به وضعیت نسبی از ثبات رسیده است. به گفته کارشناسان، مسکن در این دوره بخشی از نقش سرمایه‌ای و سفته‌بازی خود را از دست داده و بیشتر به کالایی مصرفی نزدیک شده است.دولت چهاردهم ساخت ۸۵۰ هزار واحد در قالب طرح نهضت ملی مسکن را در دستور کار قرار داده است. تاکنون ۶۰ هزار واحد به بهره‌برداری رسیده و ۴۸۳ هزار واحد به تسهیلات بانکی متصل شده‌اند. 

همچنین عملیات اجرایی ۱۴۰ هزار واحد در مرحله اتمام سفت‌کاری قرار دارد.بر اساس برآوردها، ۱.۹ میلیون خانوار مستأجر کم‌درآمد جامعه هدف اصلی سیاست‌های مسکنی دولت هستند. تاکنون ساخت ۳۰۰ هزار واحد برای این گروه در برنامه‌ها پیش‌بینی شده است.

در بخش مسکن محرومان، دولت برنامه ساخت ۵۰ هزار واحد را دنبال می‌کند که از این میزان ۲۰ هزار واحد وارد فاز اجرایی شده است. همچنین برای زوج‌های جوان، ساخت ۳۰ هزار واحد مسکن استیجاری عمومی طراحی شده است.در حوزه وام ودیعه مسکن، بیش از ۵۰۰ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند اما تاکنون تنها ۱۳۰ هزار مستأجر موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند. سقف اعتبار اختصاص‌یافته به این بخش در سال جاری ۲۰۰ همت است.

در کشورهای پیشرفته، سهم دولت در بازار اجاره به حدود ۲۰ درصد می‌رسد؛ در حالی‌که در ایران این سهم بسیار محدود است. به گفته مسئولان، برای رسیدن به سطح مطلوب، کشور به ۵ تا ۱۰ سال زمان نیاز دارد.اجرای اهداف مسکن در برنامه هفتم توسعه به منابعی در حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار همت نیاز دارد. در سال جاری عرضه ۶۶۰ هزار واحد مسکونی به ثبت رسیده که عمده آن توسط بخش خصوصی ساخته شده است.

 همچنین ۲۲۰ هزار واحد روستایی با استفاده از وام‌های کم‌بهره احداث شده و حدود ۶۰ درصد از واحدهای روستایی کشور مقاوم‌سازی شده‌اند.گفتنی است که براساس آخرین گزلرشات معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با وجود اقدامات انجام‌شده، بخش مسکن همچنان با ناترازی ۷۰۰ هزار واحدی مواجه است. 

اشتراک گذاری
برچسب ها
مسکن ملی مسکن مهر خبر فوری وزارت راه و شهرسازی مسکن استیجاری
خرید و فروش حکم نایب رئیسی در فدراسیون المپیکی/ قهر یک میلیاردی سرمربی!
شجریان‌ها و نبض سیاست ایران: از «مرغ سحر» تا کنسرت میدان آزادی
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خبر مهم برای متقاضیان مسکن ملی
ثبت نام دور جدید مسکن ملی آغاز شد
آغاز ثبت‌نام دوباره مسکن ملی در ۱۶۳ شهر
ثبت نام مسکن ویژه تهران از عید فطر
امکان ثبت نام مسکن ملی در آینده
خبر مهم برای متقاضیان مسکن ملی در پرند
چند تهرانی متقاضی مسکن ملی شدند ؟
فنر قیمت مسکن ملی جمع شده است
مسکن ملی در مرز یک میلیون واحد
ثبت نام طرح ملی مسکن به تعویق افتاد
مسکن ملی و وعده‌هایی که خالی از آب درآمد
آغاز سومین مرحله از ثبت‌نام مسکن ملی
جدیدترین نرخ‌های ساخت مسکن ملی اعلام شد
اولويت دولت، تکميل و رفع مشکلات مسکن مهر
مسکن ملی متری ۲.۷ میلیون تومان
آینه تمام‌قد مسکن مهر مقابل مسکن ملی
خانه واقعا ارزان می‌شود؟
پیوند ۲۲۰ هزار مسکن مهر به نهضت ملی
افزایش اقساط طرح ملی مسکن صحت ندارد
خبر مهم برای متقاضیان مسکن‌ ملی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
0
پاسخ
تازه شانس آوردید جوانان نتوانستند ازدواج کنند و مجاز به ثبت‌نام مسکن ملی نشدند!
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شده‌ایم!
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
شغل والدین رتبه‌های برتر کنکور
اسرائیل احتمالاً در سپتامبر همزمان ایران و لبنان را می‌زند!
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
ارتش ایران بیانیه داد
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد
اتمام حجت پزشکیان درباره اسنپ بک در چین
غیبت خبرساز پزشکیان در میان سران اجلاس شانگهای
نتانیاهو: حمله به یمن آغاز شد
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۳۰ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۳ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۳۹ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۳۳ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۹۷ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۵ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۲ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۷۹ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۷ نظر)
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی  (۷۱ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۷۱ نظر)
افغانستانی‌های غیرمجاز به ایران بازمی‌گردند؟ / جدیت تهران در برابر ورود غیرقانونی  (۶۸ نظر)
گفتم به دولت «بشار اسد» پول ندهید باز دادند/ توافق هسته‌ای فدای حمایت از روسیه شد/ وارد دام نتانیاهو شدیم  (۶۸ نظر)
tabnak.ir/005Z22
tabnak.ir/005Z22