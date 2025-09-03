مسکن ملی، ۸۵۰ هزار وعده و ۶۰ هزار افتتاح

با وجود عبور پروانه‌های ساختمانی از مرز ۵۰۰ هزار واحد و وعده ساخت میلیون‌ها خانه، هنوز ۷۰۰ هزار واحد کسری داریم و مستأجران کم‌درآمد همچنان چشم‌انتظار تحقق وعده‌ها هستند.

براساس گزارش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، پس از ۱۱ سال تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در کشور بار دیگر از مرز ۵۰۰ هزار واحد عبور کرد.در تهران نیز طی این مدت ۵۷ هزار پروانه صادر شده است. تنها از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، حدود ۲۳۰ هزار پروانه ساختمانی در سراسر کشور صادر شده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بازار مسکن که طی یک‌ونیم سال اخیر با نوسانات شدید همراه بود، اکنون به وضعیت نسبی از ثبات رسیده است. به گفته کارشناسان، مسکن در این دوره بخشی از نقش سرمایه‌ای و سفته‌بازی خود را از دست داده و بیشتر به کالایی مصرفی نزدیک شده است.دولت چهاردهم ساخت ۸۵۰ هزار واحد در قالب طرح نهضت ملی مسکن را در دستور کار قرار داده است. تاکنون ۶۰ هزار واحد به بهره‌برداری رسیده و ۴۸۳ هزار واحد به تسهیلات بانکی متصل شده‌اند.

همچنین عملیات اجرایی ۱۴۰ هزار واحد در مرحله اتمام سفت‌کاری قرار دارد.بر اساس برآوردها، ۱.۹ میلیون خانوار مستأجر کم‌درآمد جامعه هدف اصلی سیاست‌های مسکنی دولت هستند. تاکنون ساخت ۳۰۰ هزار واحد برای این گروه در برنامه‌ها پیش‌بینی شده است.

در بخش مسکن محرومان، دولت برنامه ساخت ۵۰ هزار واحد را دنبال می‌کند که از این میزان ۲۰ هزار واحد وارد فاز اجرایی شده است. همچنین برای زوج‌های جوان، ساخت ۳۰ هزار واحد مسکن استیجاری عمومی طراحی شده است.در حوزه وام ودیعه مسکن، بیش از ۵۰۰ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند اما تاکنون تنها ۱۳۰ هزار مستأجر موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند. سقف اعتبار اختصاص‌یافته به این بخش در سال جاری ۲۰۰ همت است.

در کشورهای پیشرفته، سهم دولت در بازار اجاره به حدود ۲۰ درصد می‌رسد؛ در حالی‌که در ایران این سهم بسیار محدود است. به گفته مسئولان، برای رسیدن به سطح مطلوب، کشور به ۵ تا ۱۰ سال زمان نیاز دارد.اجرای اهداف مسکن در برنامه هفتم توسعه به منابعی در حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار همت نیاز دارد. در سال جاری عرضه ۶۶۰ هزار واحد مسکونی به ثبت رسیده که عمده آن توسط بخش خصوصی ساخته شده است.

همچنین ۲۲۰ هزار واحد روستایی با استفاده از وام‌های کم‌بهره احداث شده و حدود ۶۰ درصد از واحدهای روستایی کشور مقاوم‌سازی شده‌اند.گفتنی است که براساس آخرین گزلرشات معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با وجود اقدامات انجام‌شده، بخش مسکن همچنان با ناترازی ۷۰۰ هزار واحدی مواجه است.