حذف بند فعال‌سازی مکانیسم ماشه در پیش‌نویس جدید روسیه

چین نیز از این قطعنامه حمایت کرده و قرار است آن را به‌طور مشترک با روسیه ارائه کند. با این حال هنوز مشخص نیست که این دو کشور چه زمانی قصد دارند این قطعنامه را در شورای امنیت به رای بگذارند و آیا اصلاحات بیشتری بر آن اعمال می‌کنند یا خیر.
حذف بند فعال‌سازی مکانیسم ماشه در پیش‌نویس جدید روسیه

در پی فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ایران توسط تروئيکای اروپایی، روسیه و چین پیش‌نویس قطعنامه‌ای را مبنی بر تمدید شش ماهه قطعنامه ۲۲۳۱ به شورای امنیت ارائه کردند. به گزارش خبرنگار وال‌استریت ژورنال، روسیه با ارائه پیش‌نویس جدید، بند مربوط به ممنوعیت فعال‌سازی مکانیسم ماشه حذف کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران؛ رویترز پیش‌تر در گزارشی به نقل از یک دیپلمات روس، هدف از ارائه این پیش‌نویس را توقف تلاش تروئیکای اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران اعلام کرده بود.

به گزارش لارنس نورمن، خبرنگار وال‌استریت ژورنال در نسخه اولیه پیش‌نویس این قطعنامه، بندی وجود داشت که در صورت موافقت اعضای شورای امنیت با تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ عملا استفاده مجدد از مکانیسم ماشه را ممنوع می‌کرد.

این خبرنگار که به گزارش پرونده هسته‌ای ایران می‌پردازد، گفت که روسیه با ارائه پیش‌نویسی جدید، بند مربوط به ممنوعیت فعال‌سازی مکانیسم ماشه را حذف کرده است.

قطعنامه ۲۲۳۱ که در سال ۲۰۱۵ به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسید، درواقع چارچوب حقوقی بین‌المللی برجام است که طی آن شورای امنیت در ازای اجرای تعهدات مندرج در برجام از سوی تهران، تحریم‌های پیشین سازمان ملل علیه ایران را لغو کرد.

لارنس نورمن در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «روسیه پیش‌نویس تازه‌ای از قطعنامه مربوط به بازگشت تحریم‌های ایران (مکانیسم ماشه) را منتشر کرده که اندکی به مواضع سه کشور اروپایی و آمریکا نزدیک‌تر است، اما به احتمال زیاد به نتیجه نخواهد رسید. در این پیش‌نویس، بندی که پیش‌تر به‌عنوان ممنوعیت اجرای مکانیسم ماشه در صورت تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تلقی می‌شد، حذف شده است.»

نورمن افزود: «این متن از تمامی مشارکت‌کنندگان اولیه در برجام می‌خواهد که فورا گفتگوهای هسته‌ای را از سر بگیرند؛ بدین معنا که ایالات متحده، در کنار روسیه، چین و سه کشور اروپایی نیز در آن گنجانده شده است.»

با این حال به گفته نورمن یکی از ابهامات اساسی که در این پیش‌نویس وجود دارد این است که هیچ شرط یا درخواستی از ایران در ازای اعطای تمدید شش‌ماهه مطرح نشده است و چنین امری کاملا با مواضع آمریکا و تروئیکای اروپایی در تضاد است.

به گفته این خبرنگار، چین نیز از این قطعنامه حمایت کرده و قرار است آن را به‌طور مشترک با روسیه ارائه کند. با این حال هنوز مشخص نیست که این دو کشور چه زمانی قصد دارند این قطعنامه را در شورای امنیت به رای بگذارند و آیا اصلاحات بیشتری بر آن اعمال می‌کنند یا خیر.

نورمن افزود: «در نهایت این مسئله بستگی دارد که آیا روسیه واقعا به دنبال قطعنامه‌ای است که امکان دستیابی به توافق بر سر آن وجود داشته باشد، یا صرفاً می‌خواهد بازی مقصرنمایی به راه بیندازد تا بگوید تلاش کرده از بحران جلوگیری کند، اما سه کشور اروپایی و آمریکا مخالفت کرده‌اند.»

 

