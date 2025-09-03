En
قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور

برای اطلاع از قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ مطلب زیر را بخوانید.
به گزارش تابناک؛ بازار طلا و سکه تهران در روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ شاهد نوسانات شدید و کاهش معنادار قیمت‌ها بود. این کاهش قیمت‌ها در حالی رخ داد که برخی عوامل بین‌المللی و داخلی همچون کاهش نرخ ارز، افت بهای جهانی طلا و نگرانی‌های سیاسی در سطح داخلی بر فضای بازار سایه انداخته‌اند.

در ادامه، گزارش کامل و به‌روز قیمت طلا، سکه و طلای دست‌دوم را همراه با تحلیل کوتاهی از شرایط فعلی بازار بخوانید.

قیمت طلا در بازار امروز تهران

طلای ۱۸ عیار: ۸,۷۶۹,۰۰۰ تومان

طلای ۲۴ عیار: ۱۱,۶۹۲,۰۰۰ تومان

طلای دست‌دوم: ۸,۶۵۲,۰۰۰ تومان

هر مثقال طلا: ۳۷,۹۸۳,۰۰۰ تومان

کاهش بیش از ۱۷۰ هزار تومانی در هر گرم طلای ۱۸ عیار، نشان‌دهنده خروج بخشی از سرمایه‌ها از بازار طلاست.

قیمت سکه در بازار آزاد امروز

نوع سکه قیمت (تومان) میزان کاهش

سکه امامی ۹۳,۵۰۴,۰۰۰ ↓ ۴,۰۰۵,۰۰۰

سکه بهار آزادی ۸۷,۹۸۵,۰۰۰ ↓ ۱,۷۱۵,۰۰۰

نیم‌سکه ۵۰,۹۰۰,۰۰۰ ↓ ۱,۵۰۰,۰۰۰

ربع‌سکه ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ↓ ۱,۱۰۰,۰۰۰

سکه گرمی ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ↓ ۳۰۰,۰۰۰

ریزش قیمت‌ها در بازار سکه، به‌خصوص سکه امامی و نیم‌سکه، باعث افزایش احتیاط در خریدهای سرمایه‌ای شده است.

دلایل کاهش قیمت طلا و سکه امروز

تحلیل‌گران معتقدند چند عامل کلیدی در کاهش امروز نقش داشته‌اند:

کاهش قیمت دلار در بازار آزاد

افت بهای اونس جهانی طلا

انتظارات تورمی نزولی در هفته جاری

نزدیک شدن به ایام پایانی تابستان و کاهش معاملات فصلی

کارشناسان توصیه می‌کنند که در این شرایط، خریداران با احتیاط بیشتری وارد بازار شوند و چشم‌انداز میان‌مدت بازار را در نظر داشته باشند.

تحلیل آینده بازار طلا و سکه

با توجه به کاهش ناگهانی قیمت‌ها، این سؤال برای بسیاری مطرح شده: "آیا زمان مناسبی برای خرید طلا و سکه است؟"

اگر هدف شما سرمایه‌گذاری بلندمدت است، افت فعلی می‌تواند فرصتی برای خرید باشد.اما در کوتاه‌مدت، ممکن است شاهد نوسانات بیشتری باشیم.

پیشنهاد ما این است که قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، روند بازار ارز و طلا را به‌صورت روزانه دنبال کنید و از مشاوره متخصصان مالی استفاده نمایید.

امروز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴، بازار طلا و سکه در تهران با افت سنگین همراه بود.

این ریزش، هم در بخش طلا و هم در انواع سکه به‌وضوح مشاهده شد.

کاهش دلار، افت اونس جهانی و شرایط اقتصادی داخلی از مهم‌ترین دلایل این نوسانات بودند.

با توجه به شرایط فعلی، خرید با آگاهی و تحلیل بهترین راهکار برای حفظ سرمایه است.

