En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هوای تهران در وضعیت قابل قبول

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون(۱۲ شهریور) در شرایط قابل قبول است.
کد خبر: ۱۳۲۶۲۷۹
| |
251 بازدید
هوای تهران در وضعیت قابل قبول

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۱۰۸ و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

میانگین کیفیت هوا هم‌اکنون با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون ۹۵ و در وضعیت قابل قبول است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم ‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم ‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
هوای تهران وضعیت سالم هواشناسی
خرید و فروش حکم نایب رئیسی در فدراسیون المپیکی/ قهر یک میلیاردی سرمربی!
شجریان‌ها و نبض سیاست ایران: از «مرغ سحر» تا کنسرت میدان آزادی
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تداوم هوای گرم تا کی ادامه خواهد داشت؟
فرآیند کاهش دما از امروز آغاز می‌شود
هوای تهران در وضعیت ناسالم
پیش‌بینی شبی خنک در برخی از مناطق کشور
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شده‌ایم!
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد
شغل والدین رتبه‌های برتر کنکور
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
اسرائیل احتمالاً در سپتامبر همزمان ایران و لبنان را می‌زند!
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
ارتش ایران بیانیه داد
اتمام حجت پزشکیان درباره اسنپ بک در چین
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد
غیبت خبرساز پزشکیان در میان سران اجلاس شانگهای
نتانیاهو: حمله به یمن آغاز شد
مزرعه موشکی سپاه چیست و چه طور شکل گرفت؟
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۳۰ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۲ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۳۷ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۲۸ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۶ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۴ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۸۳ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۱ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۷۸ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۷ نظر)
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی  (۶۹ نظر)
آیا نرخ جریمه یکسان برای رانندگان خودروهای گران و ارزان عادلانه و بازدارنده است؟  (۶۹ نظر)
افغانستانی‌های غیرمجاز به ایران بازمی‌گردند؟ / جدیت تهران در برابر ورود غیرقانونی  (۶۸ نظر)
tabnak.ir/005Z1b
tabnak.ir/005Z1b