پس از یک ماجرای تلخ، اوپن‌ای‌آی تصمیم گرفته تغییری مهم در چت‌جی‌پی‌تی ایجاد کند که نگاه والدین زیادی را به خود جلب خواهد کرد.

به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس به نقل از مایکروسافت نیوز، اوپن‌ای‌آی اعلام کرده است که قصد دارد در ماه آینده قابلیت کنترل توسط والدین را به چت‌جی‌پی‌تی اضافه کند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این تصمیم پس از نگرانی‌های فزاینده درباره نقش احتمالی این چت‌بات در موارد خودآزاری میان نوجوانان گرفته شده است.

بر اساس این طرح، والدین می‌توانند حساب کاربری خود را به حساب فرزندانشان متصل کنند، برخی قابلیت‌ها مانند حافظه و تاریخچه گفتگو را محدود سازند، نحوه پاسخ‌گویی چت‌بات را مدیریت کنند و حتی در صورت مشاهده علائم «بحران روحی حاد» هشدار دریافت نمایند.شرکت اوپن‌ای‌آی نوشت: «این گام‌ها فقط آغاز راه است. ما همچنان با یادگیری از تجربه‌ها و بهره‌گیری از نظر کارشناسان، رویکرد خود را تقویت می‌کنیم تا چت‌جی‌پی‌تی هرچه مفیدتر باشد.»

این خبر در حالی منتشر می‌شود که خانواده یک نوجوان ۱۶ ساله به نام آدام رِین، علیه این شرکت شکایت کرده‌اند و مدعی شده‌اند که چت‌جی‌پی‌تی در خودکشی او نقش داشته است. پیش‌تر نیز پلتفرم‌های دیگری مانند کارکتر.ای‌آی با شکایت‌های مشابهی روبه‌رو شده بودند.

اگرچه اوپن‌ای‌آی مستقیماً این قابلیت‌های جدید را به آن پرونده‌ها مرتبط نکرده، اما اذعان داشته که «رخدادهای غم‌انگیز اخیر» در تصمیم‌گیری‌های مربوط به ایمنی تأثیرگذار بوده است. این شرکت یادآور شد که ابزارهای موجود مانند معرفی خطوط کمک‌رسانی و خدمات پشتیبانی بحران معمولاً در تعاملات کوتاه مؤثرتر هستند، اما در گفتگوهای طولانی می‌توانند کارایی کمتری داشته باشند.

سخنگوی اوپن‌ای‌آی توضیح داد: «چت‌جی‌پی‌تی شامل ابزارهایی است که افراد را به خطوط بحران یا منابع واقعی ارجاع می‌دهد. این ابزارها در تبادل‌های کوتاه به‌خوبی عمل می‌کنند، اما تجربه نشان داده در گفتگوهای طولانی همیشه قابل‌اعتماد نیستند. ما به‌طور مداوم با هدایت کارشناسان این سامانه‌ها را بهبود خواهیم داد.»