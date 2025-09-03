رئیس‌جمهور فرانسه تصمیم آمریکا مبنی بر عدم صدور ویزا برای مقامات فلسطینی پیش از نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد را غیرقابل قبول دانست.

واکنش ماکرون به عدم صدور ویزا برای محمود عباس

به گزارش تابناک به نقل از مهر، «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه گفت که تصمیم آمریکا مبنی بر عدم صدور ویزا برای مقامات فلسطینی به منظور حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد قابل قبول نیست.

وی افزود: از واشنگتن می‌خواهم که فوراً از تصمیم خود برای جلوگیری از حضور مقامات فلسطینی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد صرف نظر کند.

وزارت امور خارجه آمریکا چند روز قبل از تصمیم این کشور برای لغو ویزای اعضای تشکیلات خودگردان فلسطین پیش از مجمع عمومی سازمان ملل متحد خبر داد.

در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا آمده است: ما تصمیم گرفته‌ایم که ویزای اعضای تشکیلات خودگردان فلسطین و سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) را پیش از مجمع عمومی سازمان ملل متحد لغو کنیم.

وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین ضمن ابراز شگفتی از این اقدام آمریکا تأکید کرد: این تصمیم واشنگتن نقض توافقنامه مقر سازمان ملل است و ما از گوترش و شورای امنیت می‌خواهیم که مسئولیت‌های خود را بر عهده بگیرند. ما تأکید می‌کنیم که تصمیم واشنگتن مانع به رسمیت شناختن بین‌المللی کشور فلسطین نخواهد شد.

در مقابل، «گیدئون ساعر» وزیر امور خارجه اسرائیل گفت: از همتای آمریکایی خود به خاطر پاسخگو کردن سازمان آزادیبخش و تشکیلات خودگردان فلسطین به خاطر حمایت از تروریسم تشکر می‌کنم. از رئیس جمهور آمریکا و دولت او به خاطر این گام جسورانه و ایستادن در کنار ما قدردانی می‌کنم.

ماکرون گفت: من با ولیعهد عربستان سعودی صحبت کردم و ما در ۲۲ سپتامبر ریاست مشترک کنفرانس تشکیل دو کشور را در نیویورک بر عهده خواهیم داشت.

وی افزود: هدف ما جلب حمایت بین‌المللی از راه حل دو کشور است.

رئیس جمهور فرانسه گفت: باید آتش‌بس دائمی اجرا شود، همه گروگان‌ها آزاد شوند، کمک‌ها به غزه برسد و نیروهای برقرار کننده امنیت در آنجا مستقر شوند.