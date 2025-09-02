به گزارش تابناک به نقل از فارس، لاورنس نورمن، خبرنگار وال‌استریت‌ژورنال ادعا کرده که این پیش‌نویس نسبت به پیش‌نویسی که روسیه پیشتر ارائه کرده کمی به مواضع سه کشور اروپایی و آمریکایی نزدیک‌تر شده اما باز هم بسیار بعید است که مورد پذیرش قرار گیرد.

روسیه در پیش‌نویس جدید از همه «مشارکت‌کنندگان اولیه» توافق هسته‌ای برجام خواسته است که فورا مذاکرات هسته‌ای را از سر بگیرند.

استفاده از عبارت «مشارکت‌کنندگان اولیه» به احتمال زیاد برای گنجاندن ایالات متحده آمریکا در کنار روسیه، چین و سه کشور اروپایی در مذاکرات برجام صورت گرفته است.

خبرنگار وال‌استریت‌ژورنال می‌گوید در پیش‌نویس جدید بندی که در قطعنامه قبلی می‌توانست بازگرداندن تحریم‌ها را در صورت تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ غیرممکن کند حذف شده است.

روز سوم شهریورماه هم گزارش شده بود که روسیه پیش‌نویسی برای تمدید قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده است.

در آن قطعنامه بندی گنجانده شده بود که می‌گفت: «تصمیم گرفته می‌شود که برای دوره تمدید مشخص‌شده در بند اول این قطعنامه، هرگونه بررسی محتوایی مسائل مرتبط با اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به حالت تعلیق درآید.»

برخی از کارشناسان گفته بودند که این بند می‌توانست به گونه‌ای تفسیر شود که عملاً بازگرداندن تحریم‌ها را در صورت تمدید قطعنامه غیرممکن کند.

سه کشور اروپایی عضو برجام (انگلیس، فرانسه و آلمان) روز ششم شهریورماه روند بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را آغاز کردند.

این مکانیسم بخشی از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است که در سال ۲۰۱۵ برای تأیید توافق هسته‌ای ایران (برجام) تصویب شد و به کشور‌ها اجازه می‌دهد در صورت معتقد بودن به نقض تعهدات از سوی ایران تحریم‌های قدیمی سازمان ملل علیه این کشور را احیا کنند.

روسیه مخالف اقدام سه کشور اروپایی است و کلید زدن آن توسط تروئیکای اروپایی را غیرقانونی توصیف کرده است.

اساس ادعای کشور‌های غربی این است که اقدامات جبرانی ایران بعد از خروج آمریکا از برجام نقض این توافق محسوب می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران بعد از خروج آمریکا یک سال به کشور‌های اروپایی فرصت داد که مطابق با وعده‌ها و همچنین تعهداتشان در برجام اثرات این خروج را خنثی کرده و اثرات ملموس اقتصادی وعده‌داده‌شده در توافق را محقق کنند.

با وجود این، ساز و کار موسوم به «اینستکس» که اروپایی‌ها مدعی بودند برای تسهیل تجارت غیردلاری با ایران ایجاد شده بدون آنکه مبادله‌ای از طریق آن انجام شود ناکام ماند و تعطیل شد.