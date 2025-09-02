ماجرای واژه جایگزین «کرانچی»/ این واژه مصوب شده!

به گزارش تابناک، علی یاری مدیر روابط عمومی فرهنگستان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: واژه «کروچنده» در مقابل واژه انگلیسی «کرانچی» (و همینطور فعل کروچیدن) که به تازگی از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی منتشر شده، مربوط به کانال داخلی کارشناسان گروه واژه گزینی بوده، هرچند واژهای مصوب اعضای این گروه است، اما هنوز به صورت رسمی از طریق نسرین پرویزی معاون گروه واژه گزینی یا روابط عمومی فرهنگستان اعلام نشده است.
بر اساس این گزارش، طبق قاعده واژههای جدید تصویب شده در فرهنگستان زبان و ادب فارسی یا از طریق روابط عمومی یا از طریق خود گروه واژه گزینی و خانم پرویزی معاون این گروه اعلام میشوند.
از ۲۹ اردیبهشت ۱۳۱۴ که فرهنگستان ایران با تصویب هیأت وزیران بنیان نهاده شد (فرهنگستان اول) تا امروز که نام آن به فرهنگستان زبان و ادب فارسی تغییر کرده است (فرهنگستان سوم) امید میرود که این نهاد بتواند مشکلات و کمبودهای زبان فارسی را در عصر هجوم واژههای بیگانه برطرف کند. سالهاست که بیشترین اخبار مربوط به فرهنگستان زبان و ادب فارسی در رسانهها، درباره واژههای جدید تصویب شده و جایگزین است که گاهی با شیطنت همراه بوده یا واکنشهای مثبت و منفی را برمیانگیزند و متأسفانه موجبات جدی گرفته نشدن این واژهها را فراهم میکند یا دستاویزی برای تمسخر و ساخت انواع لطیفهها میشود.
