۶ اشتباهی که خانه شما را کوچک‌ و دلگیر می‌کند

همان‌طور که انتخاب‌های هوشمندانه در دکوراسیون می‌تواند فضایی بازتر و دلبازتر خلق کند، اشتباه‌های ساده و ظاهراً بی‌ضرر نیز می‌توانند خانه‌ای را کوچک، تاریک و شلوغ جلوه دهند.
به گزارش تابناک به نقل از هاوس بیوتیفول، طراحان داخلی تأکید دارند بسیاری از خطا‌ها در طراحای داخلی خانه ناخواسته رخ می‌دهند، اما با کمی دقت می‌توان از آنها پرهیز کرد و به خانه ظاهری بزرگ‌تر و هماهنگ‌تر بخشید.

در سال‌های گذشته تک دیوار رنگی (Accent Wall) یکی از انتخاب‌های محبوب در طراحی داخلی بود؛ دیواری که با رنگ یا طرحی متفاوت از سایر دیوار‌ها برجسته می‌شد. اما به گفته کلی نیلی، طراح داخلی، این روش دیگر چندان کارآمد نیست و حتی می‌تواند فضا را کوچک‌تر نشان دهد. او توضیح می‌دهد: «تک دیوار‌های رنگی توجه را فقط به یک بخش از اتاق جلب می‌کنند و همین باعث می‌شود کل فضا کوچک‌تر جلوه کند.»

به بیان دیگر، تمرکز بصری روی یک نقطه از اتاق باعث می‌شود مرز‌های فضایی پررنگ‌تر به چشم بیایند و احساس محدودیت بیشتری ایجاد شود.

رنگ‌آمیزی متضاد قرنیز و سقف؛ خطای رایج در فضا‌های کوچک

یکی دیگر از خطا‌های طراحی داخلی، استفاده از رنگ متضاد برای قرنیز‌ها و قاب‌ها در اتاق‌هایی با سقف کوتاه است. نیلی می‌گوید: «اگر قرنیز یا حاشیه دیوار با رنگی متضاد نسبت به دیوار‌ها یا سقف رنگ‌آمیزی شود، نگاه به محل اتصال سقف و دیوار کشیده می‌شود و نتیجه آن است که اتاق کوتاه‌تر و کوچک‌تر به نظر می‌رسد.»

راهکار جایگزین، استفاده از یک رنگ واحد برای دیوارها، قاب‌ها، در‌ها و سقف است. سندی کانتلی، طراحی دیگر، می‌افزاید: «وقتی همه بخش‌ها یک‌دست رنگ‌آمیزی شوند، مرز‌های بصری محو می‌شوند و فضایی یکپارچه و باز ایجاد می‌شود.» او حتی تأکید می‌کند که رنگ‌های تیره نیز در این روش کارآمد هستند و گاهی در فضا‌های کوچک نتیجه‌ای بهتر می‌دهند.

پرده‌ها را پایین نصب نکنید

یکی از اشتباهات رایج که به‌سادگی باعث کوچک‌تر دیده‌شدن اتاق می‌شود، نصب پرده‌ها در ارتفاع پایین است. کانتلی توصیه می‌کند: «پرده‌ها را همیشه در راستای سقف نصب کنید، حتی اگر پنجره کوچک باشد. این کار نگاه را به سمت بالا می‌کشد و توهم سقفی بلندتری را ایجاد می‌کند.»

او حتی پیشنهاد می‌کند که برای ایجاد جلوه‌ای مجلل‌تر، می‌توان کل دیوار را با پارچه پوشاند. به گفته او، این روش علاوه بر لطافت‌بخشی به فضا، نوعی حس باشکوه و خاص نیز ایجاد می‌کند.

اهمیت سازه‌های توکار (Built-Ins)

سازه‌های توکار یکی دیگر از راهکار‌های مؤثر برای بزرگ‌تر دیده شدن فضا هستند. کانتلی در این باره توضیح می‌دهد: «مبلمان یا قفسه‌های توکار درست در امتداد دیوار قرار می‌گیرند و از فضای کف نهایت استفاده را می‌کنند، در حالی که وسایل مستقل و جدا از دیوار می‌توانند باعث شلوغی و تکه‌تکه شدن فضا شوند.»

به بیان ساده، استفاده از سازه‌های توکار علاوه بر زیبایی، کارکردی کاربردی هم دارد: هم فضا را منظم‌تر نشان می‌دهد و هم از هر سانتی‌متر خانه به بهترین شکل بهره‌برداری می‌کند.

آینه‌های بزرگ

اگر در خانه آینه‌های بزرگ وجود نداشته باشد، یکی از مهم‌ترین ترفند‌های بزرگ‌تر کردن فضا از دست رفته است. کانتلی می‌گوید: «آینه‌هایی که از کف تا سقف امتداد دارند و در مقابل پنجره نصب می‌شوند، نور را بازتاب می‌دهند و عمق بصری اتاق را دو برابر می‌کنند.»

او اضافه می‌کند که استفاده از آینه‌های آنتیک یا قدیمی حتی بهتر است، زیرا علاوه بر ایجاد بازتاب و روشنایی، جذابیت و شخصیت بیشتری نیز به فضا می‌بخشند.

انتخاب نادرست اندازه قالیچه

قالیچه‌ها علاوه بر زیبایی، تأثیر زیادی بر ادراک فضایی دارند. کانتلی هشدار می‌دهد: «هیچ چیزی به اندازه یک قالیچه کوچک نمی‌تواند اتاق را جمع‌وجور و محدود جلوه دهد.» او توصیه می‌کند همیشه قالیچه‌ای انتخاب کنید که تمام پایه‌های مبلمان به‌طور کامل روی آن قرار بگیرد.

این انتخاب باعث می‌شود فضا یکپارچه‌تر، منظم‌تر و هماهنگ‌تر به نظر برسد. در واقع، قالیچه درست مانند چارچوبی عمل می‌کند که کل چیدمان را به هم پیوند می‌دهد و مانع از پراکندگی بصری می‌شود.

خانه‌ای کوچک یا بزرگ، با انتخاب‌های درست در دکوراسیون می‌تواند ظاهری دلبازتر و هماهنگ‌تر پیدا کند. در نهایت، دکوراسیون موفق تنها در انتخاب رنگ یا وسیله خلاصه نمی‌شود، بلکه در ایجاد هماهنگی، تعادل بصری و استفاده هوشمندانه از عناصر مختلف است که فضایی گرم، باز و راحت برای زندگی روزمره شکل می‌گیرد.

