جنجال‌ جدید ترامپ؛ آیا او استعفا خواهد داد؟

در حالی که چند روزی است که گمانه‌زنی‌ها در خصوص سلامتی ترامپ ادامه دارد، انتشار عکس تازه‌ای از رئیس جمهور آمریکا بجای آنکه به این شایعات پایان دهد، بر حجم گمانه‌زنی‌ها افزود.
کد خبر: ۱۳۲۶۱۷۳
954 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از فرارو، پابگاه خبری نشریه هندوستان تایمز در گزارشی اعلام کرد غیاب دونالد ترامپ از انظار عمومی در طول هفته گذشته گمانه‌زنی‌ها را در خصوص سلامت وی برانگیخته است. در همین ارتباط، «جان فردریک»، مجری برنامه‌های رادیویی به تازگی تصویری از خودش را با ترامپ در «باشگاه ملی گلف» در ویرجینیا منتشر کرد تا بلکه سبب پایان گمانه‌زنی‌ها در خصوص سلامت ترامپ شده و به حامیان وی اطمینان خاطر دهد؛ اقدامی که البته برعکس از آب درآمد.

در این تصویر، ترامپ در حالی که لبخندی به لب دارد، یک تی‌شرت سفید رنگ به تن داشته و یک کلاه سفید رنگ با ارم «USA» به سر دارد و در کنار فردریک ایستاده است. بنابر گزارش هندوستان تایمز، در حالی که برخی از کاربران از این تصویر به عنوان نشانه‌ای از سلامت ترامپ تعبیر کرده‌اند، با این حال عده‌ای دیگر اصالت آن را زیر سؤال برده و مدعی شده‌اند که این تصویر ممکن است ادیت شده باشد و یا حتی زمان گرفته شدن آن به خیلی قبل‌تر بازگردد.

در همین ارتباط، یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش به انتشار تصویر تازه ترامپ گفت این عکس از خیلی قبل [در اینترنت]دست به دست می‌شده و متعلق به سال ۲۰۲۴ است.

کاربر دیگری در همین ارتباط نوشته است: آیا مطمئن هستی که او ترامپ است؟ به نظر می‌رسد که یک تکه مقوای بریده شده شبیه ترامپ است که به نظر می‌آید به فردریک تکیه داده است.

فرد دیگری نیز گفت: «تلاش زیبایی بود. این تصویر جعلی است. یک نفر تو آینه دیده می‌شود که دستش را روی سکو گذاشته (حال آنکه فرد دیگری در بیرون عکس هست)؛ همچنانکه راه پله‌ها کاملا متفاوتند.».

اما گمانه‌زنی‌ها و شایعات در خصوص سلامت ترامپ در حالی همچنان ادامه دارد که نشریه هندوستان تایمز در خبری دیگری با عنوان «در میانه شایعات در خصوص سلامت ترامپ، ترامپ قرار است خبر شوکه کننده‌ای را اعلام کند؛ کاربران اینترنت می‌پرسند آیا او استعفا خواهد داد؟» گزارش داد: در میانه شایعات در خصوص سلامتی ترامپ پس از تشخیص نارسایی مزمن وریدی، او قرار است کنفرانسی مطبوعاتی امروز سه‌شنبه ساعت ۲ بعد از ظهر (به وقت محلی) برگزار کند؛ مسأله‌ای که به گمانه‌زنی‌ها در خصوص آینده وی دامن زده است.

به نوشته این نشریه، اعلان کاخ سفید در خصوص سخنرانی ترامپ به گمانه‌زنی‌ها دامن زده است؛ خصوصا که کاخ سفید اعلام نکرده محور سخنان ترامپ در چه خصوص خواهد بود. با آنکه کاخ سفید همچنان می‌گوید وضعیت سلامت ترامپ عالی است؛ اما شماری افراد فکر می‌کنند که او قرار است در میانه شایعات در خصوص سلامتی‌اش استعفا دهد.

در همین ارتباط، یکی از اکانت‌های کاربری که مطالب ضد ترامپ را منتشر می‌کند، روز گذشته نوشت: فردا (روز سه شنبه) قرار است ترامپ در دفتر بیضی (دفتر رئیس جمهور آمریکا) در ساعت دو بعد از ظهر مطلبی را اعلام کند؛ آیا او قرار است که استعفا دهد؟

استعفای ترامپ مرگ ترامپ بیماری ترامپ
