محلبی بیسکوییتی؛ دسر ۵ دقیقه ای

محلبی بیسکوییتی نوعی دسر بسیار خوشمزه و لطیف است که می‌توانید آن را ظرف ۵ دقیقه در منزل درست کنید.
محلبی بیسکوییتی؛ دسر ۵ دقیقه ای

به گزارش تابناک؛ محلبی نوعی دسر بسیار خوشمزه و پر طرفدار است که اصالت آن عربی است؛ اما در کشور ترکیه رواج بیشتری دارد و آن را بیشتر به نام دسر ترکیه‌ای می‌شناسند. پایه اصلی محلبی که به نام پودینگ شیر هم شناخته می‌شود، نشاسته و شیر است و با روش‌های گوناگونی طبخ می‌شود. یکی از ویژگی‌های این دسر لطیف و خوشمزه این است که طرز تهیه بسیار آسانی دارد و با صرف زمان خیلی کم آماده سرو می‌شود.

دسر محلبی بیسکوییتی نوعی محلبی بسیار خوشمزه است که از ترکیب بیسکوییت با موز و خامه و شیر تهیه می‌شود و شما می‌توانید ظرف ۵ دقیقه این دسر خوشمزه را در منزل آماده کنید، پس در ادامه این مطلب با طرز تهیه دسر محلبی بیسکوییتی همراه باشید.

مواد لازم برای تهیه دسر محلبی بیسکوییتی

بیسکوییت مادر: ۱ بسته

بیسکوییت پتی‌پور: ۱ بسته

خامه صبحانه: یک دوم پیمانه

شیر داغ: ۱ پیمانه

موز: ۱ عدد

وانیل: ۱ قاشق چای‌خوری

طرز تهیه دسر محلبی بیسکوییتی

برای درست کردن این دسر خوشمزه و آسان کافی است بیسکوییت پتی‌پور، بیسکوییت مادر، خامه صبحانه، شیر داغ، موز و وانیل را داخل دستگاه میکسر بریزید و یک دقیقه بزنید تا مواد به صورت یکدست با هم مخلوط شوند. حالا دسرآماده را داخل ظرف مخصوص سرو بریزید و به مدت یکی دو ساعت داخل یخچال بگذارید تا دسر ببندد و جا بیفتد. برای تزیین روی دسر می‌توانید از بیسکوییت مادر و موز استفاده کنید، نوش جان.

محلبی دسر دسر عربی
