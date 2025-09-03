نزدیک به یک ماه پیش بود که وزیرجهاد کشاورزی و برخی از معاونان او زمزمه‌هایی برای جایگزین کردن ارز ترکیبی به جای ارز ترجیحی مطرح کردند، اما به چند هفته نرسید که گرانی بی سابقه بازار مواد غذایی و کمیابی برخی از کالا‌ها مسئولان را وادار به عقب نشینی از زمزمه‌های جدید کرد و تخصیص ارز به کالا‌های اساسی به ویژه نهاده‌های دامی به روال سابق خود یعنی همان ارز دولتی برگشت.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده است که سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی همچنان ادامه دارد و فعلاً دیگر ارز ترکیبی نمی‌دهیم و قرار شد همچنان ارز ترجیحی برای نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی تخصیص و تأمین شود که این اقدام نیز هم‌اکنون در دستور کار قرار دارد این درحالی است که قرار بود به دلیل مشکلات ارزی تخصیص ارز دولتی به کالا‌های اساسی کم کم حذف شود.





ارز ترکیبی یا ارز دولتی؟

به نظر می‌رسد در مقطعی دولت تلاش کرد تا برای حل مشکلاتی مانند تأخیر در تخصیص ارز و عدم دسترسی به موقع تولیدکنندگان، به جای ارز ترجیحی کامل، از یک ارز ترکیبی برای واردات نهاده‌های دامی استفاده کند که این مدل به این صورت بود که بخشی از ارز مورد نیاز با نرخ ترجیحی و بخشی دیگر با نرخ آزاد یا نیمایی تأمین شود که این ایده با هدف کاهش فشار بر منابع ارزی دولت و همچنین شفاف‌سازی فرآیند واردات مطرح شد، اما دیری نپایید که دولت را مجبور به عقب نشینی از آن کرد.





شوک های قیمتی درانتظار کالاهای اساسی؟

وزارت جهاد کشاورزی ازجمله نهاد‌هایی بود که به دلیل ناکارآمدی‌های موجود در سامانه توزیع ارز ترجیحی از ایده ارز ترکیبی استقبال کرد، اما به گفته کارشناسان در صورت اجرای سیاست ارز ترکیبی قیمت نهاده‌ها و نرخ محصولات پروتئینی مانند گوشت و مرغ اعداد عجیب و غریبی را به خود می‌دید؛ بنابراین در شرایط اقتصادی فعلی، کنترل قیمت کالا‌های اساسی و جلوگیری از شوک‌های قیمتی مهم‌تر از تغییر سیاست ارزی به نظر می‌رسد.





چندگانگی در بازار ارز ...

البته اظهارات فرزین نشان می‌دهد که دولت به این نتیجه رسیده است که سیاست ارز ترکیبی برای کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی مناسب نیست؛ چراکه به دلیل پیچیدگی و ایجاد چندگانگی در قیمت‌گذاری سردرگمی در بازار را افزایش داده و در عمل، واردکنندگان و تولیدکنندگان با دو نرخ ارز مختلف سرکار دارند که این موضوع فرآیند تأمین را دشوار می‌کرد.





به نظرمی رسد با بازگشت سیاست تخصیص ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی، دولت در تلاش است تا فرآیند را ساده‌تر کرده و از نوسانات قیمتی جلوگیری کند که این تغییر موضع بیش از همه نشانه این است که رویکرد قبلی وزارت جهاد و سیاست ارز ترکیبی کارشناسانه و دقیق دقیق نبوده است.





به گزارش تابناک، از آنجایی که نهاده‌های دامی مانند ذرت، جو و سویا حدود ۷۰ درصد هزینه تولید محصولات پروتئینی را تشکیل می‌دهند به همین جهت هرگونه تغییر در نرخ ارز آنها می‌تواند به سرعت بر قیمت نهایی گوشت و مرغ تأثیر بگذارد که به همین دلیل، تصمیم نهایی دولت بر ادامه سیاست ارز ترجیحی برای حفظ آرامش در بازار و سفره مردم متمرکز شده است.