۱۳/شهريور/۱۴۰۴
Thursday 04 September 2025
۰۵:۳۹
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
ورزشی
»
ورزشی
بازدید
1474
1474
بازدید
پ
باشگاه استقلال: قراردادی با ابوباکار امضا نکردیم
کد خبر:
۱۳۲۶۱۳۲
تاریخ انتشار:
۱۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۰
02 September 2025
کد خبر:
۱۳۲۶۱۳۲
|
۱۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۰
02 September 2025
|
1474
بازدید
1474
بازدید
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
اشتراک گذاری
برچسب ها
باشگاه استقلال
قرارداد
ابوباکار
خرید و فروش حکم نایب رئیسی در فدراسیون المپیکی/ قهر یک میلیاردی سرمربی!
شجریانها و نبض سیاست ایران: از «مرغ سحر» تا کنسرت میدان آزادی
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آل کثیر به ملوان پیوست
قرارداد همه بازیکنان پرسپولیس ثبت شد
اطلاعیه استقلال درباره لیست کامل ورودی و خروجی
پاسخ تاجرنیا به فتحاللهزاده درباره ساپینتو
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ
# مکانیسم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# پل ترامپ
# حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق میرسند؟
توافق میشود
توافق نمیشود
الی گشت
آخرین اخبار
طرز تهیه غذایی خوشمزهتر از کشک بادمجان
هشدار وزارت بهداشت درباره یک رژیم غذایی به مادران
میوههایی که التهاب روده را کاهش و به آن سلامتی میدهند
غذای محبوب صدام حسین و نکاتی درباره خواص آن
۱۰ عادتی که افراد موفق در آخر هفته رعایت میکنند
زشت ترن پورشه تاریخ+عکس
چند راهکار ساده برای تقویت آنتندهی موبایل
اتمام حجت عراقچی درباره جنگ با اسرائیل
مصادره به مطلوبکردن کوروش توسط رژیم صهیونیستی
ابراز همدردی ایران با مردم و دولت سودان
مشروبات الکلی سنگ کلیه را درمان میکند؟
خارج شدن قطار کابلی از ریل در پرتغال با ۳۳ کشته و زخمی
استیلی: مدیرعاملی پرسپولیس هم به من پیشنهاد شد/ خیلی چیزهای دیگر را هم نوشتهام!
گزارش کیهان از سوخت نیروگاهها در حمایت از دولت رئیسی
تصاویر خروج مرگبار قطار مشهور از ریل در پرتغال
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بیمه شخص ثالث ایران
تحصیل در ایتالیا
آژانس مسافرتی مهر پرواز
بلیط هواپیما چارتر
تور
ثبت شرکت
متخصص ارتودنسی
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
هم اروپا و هم آمریکا میخواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمیکند
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
واکنش آذریجهرمی به سرمایهگذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی
به آمریکاییها و انگلیسیها گفتم که برای خلع سلاح حزبالله بروید سراغ ایران
اتمام حجت پزشکیان درباره اسنپ بک در چین
بازگشت فردوسیپور با دکوری شبیه برنامه ۹۰
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدینژاد را بیامرزد
مزرعه موشکی سپاه چیست و چه طور شکل گرفت؟
سپاه از زدن روزی 500 موشک به تلاویو پرده برداشت
بمباران کرکوک در حمله به اچسه ایذایی نبود، انتحاری بود/اسرائیل از پایگاه تبریز کینه داشت
قابل توجه کنکوریها؛ قبولی در رشته پزشکی سختتر شد/ مجلس ورود میکند
کشف ۱۰۰ سکه تاریخی در یک محوطه باستانی اصفهان
حرفهای فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد
قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۰ شهریور + جدول
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف میکنند، خوب هم مصرف میکنند!
(۲۳۲ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا میخواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمیکند
(۱۴۵ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدینژاد را بیامرزد
(۱۴۴ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه
(۱۴۲ نظر)
حرفهای فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد
(۱۳۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟
(۸۸ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند
(۸۳ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دستفروشان
(۸۲ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
(۷۹ نظر)
مصاحبه توجهبرانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت
(۷۷ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
(۷۳ نظر)
جنجالهای اعلام برترینهای کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی
(۷۲ نظر)
گفتم به دولت «بشار اسد» پول ندهید باز دادند/ توافق هستهای فدای حمایت از روسیه شد/ وارد دام نتانیاهو شدیم
(۶۸ نظر)
واکنش آذریجهرمی به سرمایهگذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی
(۵۷ نظر)
قابل توجه کنکوریها؛ قبولی در رشته پزشکی سختتر شد/ مجلس ورود میکند
(۵۶ نظر)
tabnak.ir/005YzE
tabnak.ir/005YzE
کپی شد