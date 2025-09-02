لیخاچف: جنگ تاثیری بر روند فعالیت نیروگاه بوشهر نداشت

مدیرعامل شرکت روس‌اتم در گفت‌وگویی بیان کرد که وضعیت نیروگاه اتمی بوشهر عادی است و این نیروگاه که در جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی آسیبی ندیده است، طبق روال کاری خود فعالیت می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «الکسی لیخاچف» مدیرعامل شرکت روس اتم در پی انجام شدن نظارت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تعویض سوخت نیروگاه اتمی بوشهر، امروز سه‌شنبه گفت که این نیروگاه در حال حاضر عادی و فعال است.

خبرگزاری ریانووستی گزارش داد که لیخاچف به این رسانه گفت: وضعیت این نیروگاه طبق روال کاری و پایدار است.

او با اشاره به تجاوزگری رژیم صهیونیستی به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران، گفت که این جنگ تاثیری بر روند احداث و فعالیت در نیروگاه اتمی بوشهر نداشته است.

آمریکا در اول تیر با مشارکت در تجاوزگری رژیم صهیونیستی به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران، تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز آن را با بمب‌های سنگرشکن هدف قرار داد. این تاسیسات آسیب جدی دید، اما نه مقامات ایران و نه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزایش سطح تشعشعات خارجی را گزارش نکردند.

ایران به دلیل عمل نکردن «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس به وظایف قانونی‌اش در حفاظت از تاسیسات اتمی صلح‌آمیز ایران در تجاوزگری رژیم صهیونیستی و آمریکا به این تاسیسات که تحت پوشش توافق پادمانی با آژانس قرار داشت، همچنین گزارش فنی جانبدارانه او درباره برنامه هسته‌ای ایران-گزارشی که تهران آن را زمینه‌سازی این تجاوزگری می‌داند، همکاری خود با آژانس را به تعلیق درآورد.

اگرچه سطحی از گفت‌و‌گو‌های فنی میان ایران و آژانس در جریان است و تهران اعلام کرده در حال بررسی شکل همکاری با آژانس پس از تحولات اخیر است.

اخیرا تیمی از بازرسان آژانس برای فعالیت نظارتی بر تاسیساتی که مورد هدف قرار نگرفته بودند، به ایران سفر کردند. این بازرسان از نیروگاه اتمی بوشهر بازدید و بر روند تعویض سوخت آن نظارت کردند.

«محمد اسلامی» رئیس سازمان انرژی اتمی پس از بازگشت بازرسان آژانس از ایران بیان کرد: بر اساس قانون مجلس، نظارت بر فرآیند تعویض سوخت نیروگاه اتمی بوشهر در دستور کار قرار داشت که این موضوع با مجوز دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انجام شد. در این چارچوب دو بازرس آژانس به ایران آمدند، نظارت‌های لازم را انجام دادند و سپس بازگشتند.»

او افزود: نکته مهم این است که آنچه باید طبق قانون محقق شود، اکنون در حال مذاکره است. تاکنون دو جلسه میان وزارت امور خارجه و آژانس برگزار شده و جلسه سوم نیز در پیش است.

گروسی بر تداوم فعالیت نظارتی آژانس در ایران تاکید کرده و مدعی شده است این موضوع برای تکرار نشدن حملات متجاوزانه ماه ژوئن علیه ایران ضرورت دارد.