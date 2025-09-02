En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک گزارش می دهد

مصرف آب در ایران؛ جهل فرهنگی یا بی‌کفایتی مدیریتی؟

در شرایطی که منابع آبی کشور به سرعت ته می‌کشند، بد مصرفی ساختاری و بی‌تفاوتی مدیریتی همچنان بر سیاست‌های آبی کشور سایه انداخته است.
کد خبر: ۱۳۲۶۰۹۵
| |
369 بازدید

سخنان اخیر مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در آیین آغاز پویش نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب، بیش از آنکه نویدبخش یک تحول جدی باشد، یادآور یک حقیقت تلخ است: ما سال‌ها در اجرای همین اقدامات ساده تعلل کرده‌ایم.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب، موضوع تازه‌ای نیست. قانونی که به گفته خود مدیرعامل، از سال ۱۳۹۴ وجود داشته، حالا و در سال ۱۴۰۴ به مرحله اجرا رسیده است؛ یعنی تقریباً یک دهه از دست رفته که در این مدت نه‌تنها فرصت طلایی مدیریت مصرف را از دست دادیم، بلکه تنش‌های آبی شدیدتر و سرمایه اجتماعی در زمینه اعتماد عمومی به مدیریت منابع آب ضعیف‌تر شد.

نگاهی به تجربه کشور‌های دیگر نشان می‌دهد که مدیریت مصرف آب باید سال‌ها زودتر به یک اولویت ملی تبدیل می‌شد:

در امارات متحده عربی که شرایط اقلیمی بسیار خشک‌تری از ایران دارد، متوسط مصرف روزانه آب شرب با اجرای سیاست‌های سختگیرانه و نصب تجهیزات کاهنده به حدود ۱۷۰ لیتر رسیده است.

در استرالیا پس از خشکسالی‌های دهه ۹۰ میلادی، با اجرای سیاست‌های سختگیرانه و نصب تجهیزات کاهنده، مصرف سرانه در برخی ایالت‌ها به زیر ۱۲۰ لیتر رسید.

در اسپانیا و پرتغال که با بحران‌های مشابه مواجه‌اند، بیش از ۷۰ درصد منازل به تجهیزات کاهنده مجهز شده‌اند و جریمه‌های سنگین برای پرمصرف‌ها اعمال می‌شود.

در مقابل، ما تازه در سال ۱۴۰۴ به نصب تجهیزات کاهنده به شکل پویش عمومی رسیده‌ایم؛ آن هم در شرایطی که تهران پنجمین خشکسالی متوالی خود را تجربه می‌کند و بسیاری از شهر‌های کشور در آستانه جیره‌بندی هستند.

انتقال آب بین حوضه ای چاره گشا نیست

واقعیت این است که مدیریت آب تنها با پروژه‌های انتقال بین‌حوضه‌ای یا توسعه سد‌ها پایدار نمی‌شود؛ بلکه فرهنگ مصرف و ابزار‌های کاهش‌دهنده باید سال‌ها پیش در اولویت قرار می‌گرفت. امروز این اقدام دیرهنگام گرچه لازم و حیاتی است، اما دیگر کافی نیست.

و اما نکته مهم‌تر روابط‌عمومی آبفای کشور به‌جای اجرای یک برنامه عمیق برای جلب مشارکت اجتماعی، فعلاً به یک شوی تبلیغاتی پرزرق‌وبرق، اما کم‌اثر بسنده کرده است. چند روز از آغاز این پویش گذشته، اما هنوز اثر ملموسی در سطح جامعه دیده نمی‌شود؛ گویی دوباره درگیر همان چرخه همیشگی «تبلیغ بدون تغییر» هستیم.

در واقع، روابط‌عمومی آبفا طی این سال‌ها منفعل بوده و فضای عمومی جامعه را به‌طور کامل از دست داده است. حالا هم با طرح‌هایی نظیر توزیع محدود تجهیزات کاهنده مصرف آب، نمی‌توان انتظار داشت اتفاق بزرگی در مدیریت مصرف رخ دهد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مصرف آب آبفا آبرسانی بحران آب امارات پمپ آب خانگی محسن اردکانی
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند
دروغ آقای وزیر رو شد/ این آمار‌ها را از کجا آوردید؟
بمباران کرکوک در حمله به اچ‌سه ایذایی نبود، انتحاری بود/اسرائیل از پایگاه تبریز کینه داشت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شستن هر فرش معادل مصرف آب شرب ۲۵۰ نفر!
برنامه وزارت نیرو برای تامین آب شرب کشور چیست؟
کمبود آب نداریم، بد مصرف می‌کنیم
قیمت تمام شده آب شرب چقدر است؟
۱۴ نکته درباره شیوه‌های مخرب مصرف آب
پشت پرده خشکی سد کرج+عکس/قطع آب، وزیر نمی خواهد!
افت فشار و قطع آب در برخی از مناطق تهران
آغاز برخورد با مشترکان بدمصرف آب در پایتخت
سردرگمی برای حل ورشکستگی آب
مصرف آب پایتخت کاهش یافت
حرکت وقیحانه در تلویزیون: قطع آب گردن مردم افتاد
ذخیره آب سدهای پایتخت، اعلام شد/جزئیاتی تازه از سد کرج+سند
بهترین راهنمای انتخاب پمپ آب خانگی
وزارت نیرو برای حل تنش آبی دست به کار شد
پیشنهادی برای جبران خشکسالی در ایران
افزایش ۲۵ درصدی مصرف آب پایتخت در اسفند
ایران در گودال بی‌آبی
راهکار حل بحران کم‌آبی در حوزه کشاورزی است
بحران آب از کنترل خارج می شود؟/ کشاورزی، بازیگر نقش اول
مصرف آب تهرانی‌ها ۵ هزار لیتر برثانیه بیش از تولید
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۲۷ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۹ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۳۸ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۳۱ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۴ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۷۸ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۷ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005Yyd
tabnak.ir/005Yyd