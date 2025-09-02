هدیه خاص المپیاکوس به مهدی طارمی در روز معارفه

مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی ایران، پس از پایان حضورش در اینتر، دیروز به طور رسمی به المپیاکوس پیوست؛ تیمی که پرافتخارترین باشگاه فوتبال یونان محسوب میشود.
به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران، نکته جالب در مراسم معارفه ستاره ایرانی، حضور او کنار یک خودروی اوپل بود؛ محصولی که از سوی اسپانسر باشگاه به عنوان هدیه ویژه در اختیار طارمی قرار گرفت. این اقدام باشگاه المپیاکوس در شبکههای اجتماعی بازتاب گستردهای داشته و بسیاری آن را نشانهای از اهمیت حضور مهاجم ایرانی در تیم تازهاش میدانند.
