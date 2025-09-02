En
روز سبز بورس

شاخص کل سهام امروز 11 شهریور ماه

کد خبر: ۱۳۲۶۰۷۳
| |
355 بازدید
شاخص کل سهام امروز 11 شهریور ماه

به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس با صعود بیش از ۳۲ هزار واحد به ۲ میلیون و ۴۶۲ هزار واحد رسید.

همچنین، شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۳ هزار و ۹۶۹ واحد به ۷۶۰٬۸۱۶ رسیده است.

