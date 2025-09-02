۱۱/شهريور/۱۴۰۴
Tuesday 02 September 2025
۱۱:۴۳
بازدید
4
4
بازدید
پ
هشدار کمیسیون امنیت ملی: جزایر سهگانه غیرقابل مذاکره است
رئیس کمیسیون امنیت ملی هشدار داد: مالکیت ایران بر جزایر ۳گانه غیرقابل مذاکره است.
کد خبر:
۱۳۲۶۰۶۹
تاریخ انتشار:
۱۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۳
02 September 2025
کد خبر:
۱۳۲۶۰۶۹
|
۱۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۳
02 September 2025
|
4
بازدید
4
بازدید
برچسب ها
جزایر ایرانی
جزایر سه گانه
خبر فوری
رئیس کمیسیون امنیت ملی
