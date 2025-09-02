مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی «تابناک» با اشاره به جزئیات جلسه غیرعلنی امروز مجلس در ارتباط با موضوع مکانیسم ماشه، اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود و طرح مسئله مکانیسم ماشه، بسیاری از نمایندگان طرح‌هایی در جهت ثبت و زمینه‌سازی برای خروج از ان‌پی‌تی ارائه کرده بودند. بخش قابل توجهی از این پیشنهادها واکنشی به تحولات اخیر بود.

قالیباف: نباید در بحث ان پی تی شتابزده عمل کنیم

وی افزود: نظر شخص آقای قالیباف این بود که در شرایط کنونی، شاید به صلاح نباشد بدون رسیدن به یک جمع‌بندی کارشناسی اقدام شتابزده صورت گیرد. بنابراین مقرر شد همه دیدگاه‌ها و پیشنهادها به کمیسیون ارجاع شود تا پس از بررسی جامع، مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد.

برخی نمایندگان معتقدند که بحث مکانیسم ماشه آثار اقتصادی برای کشور دارد

پوردهقان با اشاره به موضع رئیس مجلس تصریح کرد: آقای قالیباف معتقد بود که فعال‌سازی مکانیسم ماشه آثار اقتصادی قابل‌توجهی نخواهد داشت، اما این دیدگاه با تردید برخی نمایندگان مواجه شد. بر همین اساس مقرر شد بررسی‌های کارشناسی دقیق‌تری درباره پیامدهای این سازوکار و تصمیمات احتمالی شورای عالی امنیت ملی انجام گیرد.

واکنش مجلس چه خواهد بود؟

وی ادامه داد: برخی نمایندگان تأکید داشتند که ایران باید از ان‌پی‌تی خارج شود یا دست‌کم مهلتی تعیین گردد تا مشخص شود طرف مقابل چه تصمیمی خواهد گرفت. در نهایت تصمیم بر آن شد که تمامی دیدگاه‌ها به کمیسیون ارائه شود و ظرف دو تا سه روز آینده جمع‌بندی صورت گیرد.

این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: نظر رئیس مجلس این بود که مجلس تنها یکی از ارکان تصمیم‌گیری است و تصمیم نهایی در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ خواهد شد؛ شورایی که تمامی قوا، نهادها، دستگاه‌های نظامی و غیرنظامی در آن حضور دارند. قطعاً هر اقدامی که در نهایت به نفع ملت باشد، همان اجرا خواهد شد.