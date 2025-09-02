بقایی: سازمان ملل در غزه کوتاهی کرد

سخنگوی وزارت خارجه گفت: متاسفانه سازمان ملل و جامعه جهانی به خاطر تداوم حمایت‌های آمریکا از جنایت‌ها در غزه از انجام هرگونه اقدام موثر در راستای توقف این جنایت‌ها و اجرای عدالت کوتاهی کرده است.

«اسماعیل بقائی» در ابتدای نشست امروز (سه‌شنبه) خود به شهادت رسیدن نخست‌وزیر یمن و تعداد از وزرای این کشور توسط رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و گفت: این اقدام تروریستی نقض حقوق بین‌الملل و اصول حقوق بشر دوستانه است و ما در این ارتباط با مردم یمن ابراز همدردی می‌کنیم.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی همچنین با اشاره به ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه گفت: متاسفانه سازمان ملل و جامعه جهانی به خاطر تداوم حمایت‌های آمریکا از این جنایت‌ها از انجام هرگونه اقدام موثر در راستای توقف این جنایت‌ها و اجرای عدالت کوتاهی کرده است.

بقائی با اشاره به شرکت رئیس‌جمهور در نشست سران شانگهای در چین گفت: برنامه رئیس‌جمهور در جریان سفر به چین تا روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.

اروپایی‌ها به درخواست آمریکا و رژیم صهیونیستی اقدام به فعالسازی مکانیسم ماشه کرده‌اند

سخنگوی وزارت خارجه بیانیه وزیر امور خارجه آمریکا در ارتباط با استقبال از فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی علیه ایران را رسوا کننده دانست و گفت: به نظرم این بیانیه رسوا کننده بود؛ چرا که در این بیانیه اعلام شد که اقدام سه کشور اروپایی در این زمینه در راستای اجرای دستورالعمل رئیس‌جمهور آمریکا بوده است.

وی ادامه داد: گزارش‌های رسانه‌ای در روز‌های اخیر نیز بیانگر این است که اروپایی‌ها این اقدام را بنا به درخواست آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام داده‌اند.

ادعای اروپایی‌ها در ارتباط با تعهدات برجامی ایران منافقانه و همراه با سوء نیت است

بقائی در مورد ادعای اروپایی‌ها در ارتباط با این که آنها به تعهدات برجامی خود در طول سال‌های گذشته عملکرد کرده‌اند و ایران به تعهدات عمل نکرده است گفت: این ادعایی منافقانه و همراه با سوء نیت است.