عراق یک شبکه اصلی تامین مالی داعش را خنثی کرد

بغداد از خنثی‌سازی یک شبکه اصلی تامین مالی داعش خبر داد که قصد انجام حملات تروریستی علیه کشورهای اروپایی و منافع عراق در خارج از این کشور را داشت.
کد خبر: ۱۳۲۶۰۶۰
|
220 بازدید
دستگاه اطلاعات ملی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که توانسته است یک شبکه اصلی تامین مالی داعش را که مسئول قاچاق تروریست‌ها بین چندین کشور در سراسر جهان بود، دستگیر کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، طبق این بیانیه، این بازداشت‌ها در تعدادی از کشورهای غرب آفریقا پس از رصد تحرکات و خطوط ارتباطی بین این شبکه و سایر شبکه‌ها در داخل و خارج از عراق انجام شده است که هدف این شبکه حمایت از ساختار مالی داعش و برنامه‌ریزی حملات تروریستی علیه کشورهای اروپایی و منافع عراق در خارج از این کشور بود.

طبق گزارش الاخبار، این نهاد اطلاعاتی امنیتی عراق اعلام کرد: این عملیات ادامه عملیات چشمگیر انجام شده در سال ۲۰۲۳ در استان کرکوک بود که یکی از شبکه‌های این گروه تروریستی و مسئول تأمین مالی هسته‌های آن را هدف قرار داد. ما به تعقیب بقایای تروریست‌های داعش و مقابله با نقشه‌های شوم آنها که به شدت در تلاش برای تضعیف امنیت ملی عراق هستند، ادامه می‌دهیم.

 

عراق داعش خبر فوری امنیت عراق
