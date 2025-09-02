یک کشور دیگر فلسطین را به رسمیت شناخت

«ماکسیم پروو»، وزیر امور خارجه بلژیک اعلام کرد که کشورش در نشست آینده سازمان ملل متحد، دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت و همزمان تحریمهای شدیدی را علیه رژیم صهیونیستی اعمال خواهد کرد.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی گفت: تصمیم گرفتیم به اقدامات تعلیق همکاری اروپا با اسرائیل رأی مثبت بدهیم. این موضع بروکسل در ادامه روندی است که برخی کشورهای اروپایی در ماههای گذشته آغاز کردهاند.
اسپانیا، ایرلند و نروژ پیشتر بهطور رسمی دولت فلسطین را به رسمیت شناخته بودند؛ اقدامی که خشم تلآویو را برانگیخت، اما با استقبال گسترده فلسطینیان و حامیان آنها در سطح بینالمللی روبهرو شد.
تحلیلگران میگویند پیوستن بلژیک به این جریان میتواند فشار سیاسی و دیپلماتیک بر اسرائیل را در اتحادیه اروپا افزایش دهد و به انزوای بیشتر تلآویو در صحنه بینالمللی منجر شود.
