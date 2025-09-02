En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

یک کشور دیگر فلسطین را به رسمیت شناخت

وزیر امورخارجه بلژیک تاریخ به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۲۶۰۲۴
| |
19 بازدید

«ماکسیم پروو»، وزیر امور خارجه بلژیک اعلام کرد که کشورش در نشست آینده سازمان ملل متحد، دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت و همزمان تحریم‌های شدیدی را علیه رژیم صهیونیستی اعمال خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی گفت: تصمیم گرفتیم به اقدامات تعلیق همکاری اروپا با اسرائیل رأی مثبت بدهیم. این موضع بروکسل در ادامه روندی است که برخی کشورهای اروپایی در ماه‌های گذشته آغاز کرده‌اند.

اسپانیا، ایرلند و نروژ پیش‌تر به‌طور رسمی دولت فلسطین را به رسمیت شناخته بودند؛ اقدامی که خشم تل‌آویو را برانگیخت، اما با استقبال گسترده فلسطینیان و حامیان آن‌ها در سطح بین‌المللی روبه‌رو شد.

تحلیلگران می‌گویند پیوستن بلژیک به این جریان می‌تواند فشار سیاسی و دیپلماتیک بر اسرائیل را در اتحادیه اروپا افزایش دهد و به انزوای بیشتر تل‌آویو در صحنه بین‌المللی منجر شود.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
ملت فلسطین بلژیک فلسطین به رسمیت شناختن خبر فوری حمایت از فلسطین
بانک مرکزی دست از مخفی کاری بردارد/ گاهی لازم است بخاطر مردم از برخی مسائل گذشت
عکس: افشاگری بی سابقه مجری صداوسیما درباره سعید جلیلی
چه کسی یارانه کم در آمد ها را حذف کرد؟! / دولت توپ را در زمین مجلس می اندازد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کدام کشورها درصدد به‌رسمیت شناختن فلسطین هستند؟
شروط استرالیا برای به رسمیت شناختن فلسطین
کوربین: زمان به رسمیت شناختن کشور فلسطین است
واکنش «ترامپ» به اعلام موضع لندن درباره فلسطین
قطعنامه حق تعیین‌سرنوشت ملت‌فلسطین تصویب شد
درخواست عباس برای به رسمیت شناختن فلسطین
انگلستان هم فلسطین را به‌رسمیت خواهد شناخت
واکنش «بایدن» پیرامون به‌رسمیت شناختن فلسطین
کشورهایی که فلسطین را به رسمیت می‌شناسند
«محمود عباس» حق ورود به آمریکا را ندارد
درخواست قانونگذاران انگلیسی برای به رسمیت شناختن فلسطین
فنلاند هم کشور فلسطین را به رسمیت می شناسد
خشم اسرائیل از سران اسپانیا و بلژیک
لوکزامبورگ: باید دولت فلسطین را به رسمیت شناخت
ایرلند درصدد به رسمیت شناختن کشور فلسطین
آمریکا: به رسمیت شناختن فلسطین، تصمیمی بدون ملاحظه است
ایرلند کشور مستقل فلسطین را به رسمیت می‌شناسد
ابراز تمایل وزیر خارجه انگلیس برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین
جشنواره ونیز صدای مردم غزه شد
ماکرون: فلسطین را به‌رسمیت خواهیم شناخت
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۸۱ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۲۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۸ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۶ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۲۵ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۱۴ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۳ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۷ نظر)
tabnak.ir/005YxU
tabnak.ir/005YxU