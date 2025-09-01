رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور گفت: بیش از ۹۰ درصد پزشکان کشور با شرافت، تعهد و رعایت ضوابط قانونی به بیماران خدمت می‌کنند و حدود هفت تا هشت درصد ممکن است درگیر دریافت‌های نامتعارف مالی باشند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم از کرج، محمد رئیس‌زاده، رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور، در حاشیه آیین بزرگداشت روز پزشک و داروساز در فردیس، ضمن تبریک این مناسبت به جامعه پزشکی گفت: بیش از ۹۰ درصد پزشکان کشور با شرافت، تعهد و رعایت ضوابط قانونی به بیماران خدمت می‌کنند و تنها بخش اندکی از آنان در حدود هفت تا هشت درصد ممکن است درگیر دریافت‌های نامتعارف مالی باشند.

وی با اشاره به اینکه این موارد باید از سوی نهاد‌های نظارتی رصد و با جدیت پیگیری شود، مطرح کرد: اعتماد عمومی مردم به پزشکان سرمایه‌ای بی‌بدیل است که باید حفظ شود. هرگونه رفتار غیرحرفه‌ای از سوی تعداد معدودی از پزشکان نباید این سرمایه اجتماعی بزرگ را زیر سؤال ببرد. جامعه پزشکی کشور با شفافیت و پایبندی به اصول اخلاقی، همواره تلاش کرده است این اعتماد را تقویت کند.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به اینکه سلامت جامعه بدون پزشکان امکان‌پذیر نیست، یادآور شد: جامعه پزشکی همواره در کنار مردم بوده است؛ در دوران دفاع مقدس نیز تعدادی از اعضای سازمان نظام پزشکی جان خود را در راه خدمت به کشور تقدیم کردند که از جمله آنها شهید دکتر شیروانی بود که در حین ارائه خدمت در درمانگاه زندان اوین به شهادت رسید.

رئیس‌زاده عنوان کرد: امروز بیش از ۱۷۰ هزار پزشک در ایران فعالیت می‌کنند که حدود ۶۷ هزار نفر آنان متخصص هستند. همچنین بیش از ۲۹ هزار پزشک زن در رشته‌های مختلف مشغول خدمت‌اند و در تخصص زنان و زایمان، تعداد بانوان متخصص از مرز ۶ هزار نفر گذشته که این ارقام در مقایسه با سال‌های ابتدایی پس از انقلاب، نشان‌دهنده جهشی کم‌نظیر در حضور بانوان در عرصه پزشکی است.

وی با اشاره به توانمندی علمی و فنی کشور در این حوزه خاطرنشان کرد: ایران به مرحله‌ای از خودکفایی رسیده که دیگر نیازی به اعزام بیمار به خارج وجود ندارد؛ بلکه بسیاری از بیماران از کشور‌های منطقه برای درمان به مراکز درمانی ایران مراجعه می‌کنند. این موضوع بیانگر جایگاه بالای علمی و تخصصی پزشکان ایرانی در سطح بین‌المللی است.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور با بیان اینکه ایران در حال تبدیل شدن به قطب درمانی منطقه است، عنوان کرد: امروز شاهدیم بیماران بسیاری از کشور‌های همسایه برای انجام جراحی‌های پیچیده و درمان‌های تخصصی به ایران سفر می‌کنند. این ظرفیت، علاوه بر ارتقای جایگاه علمی کشور، می‌تواند منبع درآمد ارزی قابل توجهی نیز باشد.

رئیس‌زاده اذعان کرد: یکی از شاخص‌های مهم توسعه، افزایش امید به زندگی در کشور است. در دهه‌های اخیر این شاخص در ایران رشد قابل‌توجهی داشته که بخش بزرگی از آن مرهون خدمات گسترده جامعه پزشکی و تلاش شبانه‌روزی کادر درمان است. پزشکان ما سهمی اساسی در ارتقای کیفیت زندگی مردم ایفا کرده‌اند.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به رشد حضور بانوان پزشک در کشور بیان کرد: امروز بیش از ۲۹ هزار پزشک متخصص زن در رشته‌های مختلف فعالیت می‌کنند. این موضوع نه‌تنها نشان‌دهنده ارتقای جایگاه زنان در جامعه پزشکی بوده، بلکه بیانگر ظرفیت عظیمی است که در مسیر ارتقای سلامت خانواده‌ها و جامعه نقش‌آفرینی می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه مسائل اقتصادی سلامت نیازمند بازنگری جدی است، خاطرنشان کرد: مشکلاتی مانند تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات پزشکان و کادر درمان، یکی از عوامل بروز نابسامانی‌های مالی است. به عنوان نمونه، طبق قانون باید مطالبات بیمه‌ای ظرف سه ماه تسویه شود، اما در عمل شاهد تأخیر‌های یک‌ساله یا بیشتر هستیم.

رئیس‌زاده اضافه کرد: وقتی یک پزشک متخصص در مناطق مرزی با حقوق حدود ۱۷ میلیون تومان آن هم با تأخیر چندماهه حقوق می‌گیرد، طبیعی است که مشکلات معیشتی برای او ایجاد می‌شود. سالانه حدود ۹۰۰ میلیون خدمت پزشکی در کشور ارائه شده که از این تعداد، کمتر از ۳۰ هزار پرونده شکایت در سازمان نظام پزشکی ثبت می‌شود.

وی اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۴۵ درصد از این شکایات به صدور کیفرخواست می‌انجامد و در بیش از ۷۰ درصد موارد نیز رأی به نفع بیماران صادر می‌شود. این آمار به خوبی نشان می‌دهد حجم تخلفات در مقایسه با حجم خدمات بسیار اندک است.

رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی کشور تصریح کرد: جامعه پزشکی کشور تمایل دارد هیچ‌گونه رابطه مالی مستقیم با بیماران نداشته باشد و تنها تمرکز خود را بر خدمت‌رسانی با کیفیت و همراه با عشق و تعهد بگذارد. بنابراین، اصلاح زیرساخت‌های بیمه‌ای و نظام پرداخت‌ها می‌تواند بخش زیادی از چالش‌های موجود را برطرف کند.