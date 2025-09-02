یک راه ساده برای شادابی ذهن

آیا تا به حال شده صبح که از خواب بیدار میشوید، احساس کنید دنیا روی شانههایتان سنگینی میکند؟ شب قبلش بهسختی خوابیدهاید، ذهنتان پر از نگرانی بوده، و حالا کوچکترین مسائل شما را کلافه میکند. این تجربه برای بسیاری از ما آشناست، اما راهحلی ساده وجود دارد: خواب کافی. خواب شبانه ۷ تا ۸ ساعته نهتنها بدن را بازسازی میکند، بلکه استرس را کاهش داده و خلقوخو را بهبود میبخشد.
چگونه خواب کافی استرس را کاهش میدهد؟
خواب کافی از چند مسیر روی ذهن و بدن اثر میگذارد:کاهش هورمون استرس: خواب مناسب سطح کورتیزول (هورمون استرس) را کاهش میدهد. مطالعهای در سال ۲۰۱۹ (PMC) نشان داد که خواب کمتر از ۶ ساعت، کورتیزول را تا ۵۰% افزایش میدهد، در حالی که ۷-۸ ساعت خواب آن را متعادل میکند.
بهبود خلقوخو: خواب عمیق تولید سروتونین و دوپامین (هورمونهای شادی) را افزایش میدهد، که حس آرامش و خوشبینی را تقویت میکند.
تقویت حافظه و تمرکز: خواب کافی به مغز فرصت میدهد تا اطلاعات را پردازش کند، که از احساس سردرگمی و استرس جلوگیری میکند. طبق تحقیقات، خواب خوب، اضطراب را تا ۳۰ درصد کاهش میدهد.راههای بهبود کیفیت خواببرای بهرهمندی از فواید خواب:برنامه منظم داشته باشید: هر شب در ساعت مشخصی بخوابید و بیدار شوید.
محیط خواب را بهبود دهید: دمای اتاق را بین ۱۶-۲۰ درجه سانتیگراد نگه دارید و نور و سر و صدا را کم کنید.از نور آبی دوری کنید: حداقل یک ساعت قبل از خواب از گوشی و لپتاپ استفاده نکنید، زیرا نور آبی صفحات نمایش وسایل الکترونیکی تولید ملاتونین را مختل میکند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید