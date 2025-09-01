En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تحقیر هالیوود توسط فیلمی که ۵۰ سال پیش ساخته شد

فیلم «سلاح‌ها» با ۱۲.۴ میلیون دلار صدرنشین آرام تعطیلات روز کارگردر گیشه شد؛ «آرواره‌ها» از «سرقت لو رفته» و «رزها» جلو زد.
کد خبر: ۱۳۲۵۹۴۲
| |
860 بازدید

تحقیر هالیوود توسط فیلمی که ۵۰ سال پیش ساخته شد

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ تعطیلات روز کارگر در آمریکا بسیار شلوغ گذشت و این شلوغی به هالیوود هم رسید.

در این تابستان درآمد داخلی هالیوود به سختی توانست به اندازه ناامیدکننده سال گذشته برسد. اتفاقی که از بعد‌ای همه‌گیری کرونا مدام در حال تکرار است.

به گزارش هالیوود ریپورتر، نیم‌قرن پس از اکران، فیلم کلاسیک «آرواره‌ها» ساخته استیون اسپیلبرگ دوباره به سینما برگشته است و همچنان قدرت خود را نشان می‌دهد؛

این بلاک‌باستر اصلی تابستانی که پنجاهمین سالگرد خود را جشن می‌گیرد، در گیشه چهاردروزه تعطیلات روز کارگر در رتبه دوم قرار گرفت؛ پس از فیلم ترسناک «سلاح‌ها» به کارگردانی زک کرگر، که در چهارمین آخر هفته متوالی خود همچنان صدرنشین است. این فیلم که توسط برادران وارنر و در یک لاین جدید عرضه شده، موفق شد در تعطیلات چهارروزه حدود ۱۲.۴ میلیون دلار و برای سه روز آخر هفته ۱۰.۲ میلیون دلار فروش داشته باشد. مجموع جهانی فروش «سلاح‌ها» تا پایان روز دوشنبه به حدود ۲۳۴.۶ میلیون دلار خواهد رسید.

فیلم «آرواره‌ها» که در ۳۲۰۰ سالن سینما به نمایش درآمده، انتظار می‌رود در تعطیلات چهارروزه ۹.۸ میلیون دلار (یا به گفته برخی استودیو‌های رقیب بیش از ۱۰ میلیون دلار) و در سه روز آخر هفته ۸.۱ میلیون دلار فروش داشته باشد. این میزان کافی بود تا از فیلم جدید دارن آرونوفسکی با بازی آستین باتلر و زویی کراویتز به اسم «سرقت لو رفته» و همچنین فیلم «رزها» محصول سرچلایت پیکچرز جلو بزند.

این واقعیت که فیلمی ۵۰ ساله عملکردی بهتر از دو محصول تازه استودیویی دارد، بار دیگر تابستان دشوار برای استودیو‌های هالیوود و سالن‌های نمایش را برجسته می‌کند. درآمد داخلی تابستان ۲۰۲۵ به سختی توانست به ۳.۶۷ میلیارد دلار سال گذشته برسد؛ رقمی که خود کمتر از ۴.۰۹ میلیارد دلار سال ۲۰۲۳ بود. بر اساس برآورد‌های کام‌اسکور، فروش بلیت تابستانی سال جاری در آمریکای شمالی ۰.۲ درصد کمتر از سال ۲۰۲۴ خواهد بود؛ یعنی تنها ۷ میلیون دلار اختلاف. این در حالی است که در ابتدای فصل، بسیاری انتظار داشتند رقم تابستان امسال از ۴ میلیارد دلار سال ۲۰۲۳ فراتر رود.

با وجود نقد‌های مثبت، فیلم جنایی آرونوفسکی محصول سونی یعنی «سرقت لو رفته» تنها توانست ۹.۵ میلیون دلار در چهار روز (۷.۸ میلیون دلار در سه روز) از ۳۵۷۸ سالن فروش داشته باشد؛ رقمی که مطابق با پیش‌بینی‌های پایین اولیه بود و آن را در جایگاه سوم قرار داد.

فیلم کمدی فانتزی «جمعه عجیب‌تر» محصول دیزنی در جایگاه چهارم باقی ماند و در سه روز ۶.۵ میلیون دلار و در چهار روز ۸.۳ میلیون دلار فروخت.

فیلم‌های «سرقت لو رفته» و «رزها» هر دو از تماشاگران نمره B در سینمااسکور دریافت کردند، هرچند نتایج در پست‌ترک بهتر بود.

فیلم «رزها» که بازسازی کمدی کلاسیک درباره طلاق است، با حضور بندیکت کامبربچ و اولیویا کلمن در رتبه پنجم جدول آمریکای شمالی قرار گرفت. این فیلم از ۲۷۰۰ سالن در چهار روز ۸ میلیون دلار و در سه روز ۶.۳ میلیون دلار فروش داشت. در بازار‌های بین‌المللی نیز افتتاحیه قدرتمندتر ۹.۲ میلیون دلاری داشت که مجموع فروش جهانی آغازین آن را به ۱۷.۲ میلیون دلار رساند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
هالیوود فیلم سینمایی روز کارگر آمریکا
چه کسی یارانه کم در آمد ها را حذف کرد؟! / دولت توپ را در زمین مجلس می اندازد
حقیقت تکان‌دهنده: بوتاکس مغزتان را دوباره سیم‌کشی می‌کند!
مقصد جهانبخش جایی به غیر از استقلال و پرسپولیس/ رکورد مهدوی‌کیا دست نخورده می‌ماند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جزییات نقشه شوم آمریکایی-اسرائیلی برای پساجنگ غزه
افشای خوابی که ترامپ برای نوار غزه دیده است
آمریکا صدور ویزا برای فلسطینی‌ها را متوقف کرد
واکنش عجیب عضو کمیسیون امنیت ملی به تهدیدات آمریکا
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
متهم پرونده زهره فکورصبور سکوت را شکست
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شده‌ایم!
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
کشورهای خلیج فارس همه با هم نمی‌توانند با ایران مقابله کنند
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد
ترامپ کجاست؟
قلعه‌‌نویی با لباس افغان قبل بازی با افغانستان
تحلیل شنیدنی مرشایمر در جنگ دوباره ایران و اسرائیل
نماینده تروئیکا اروپایی مدعی شد: ایران دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای را رد کرده است
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۸۱ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۸ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۶ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۳ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۷ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۷۸ نظر)
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۷ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005YwA
tabnak.ir/005YwA