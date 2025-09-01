تحقیر هالیوود توسط فیلمی که ۵۰ سال پیش ساخته شد

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ تعطیلات روز کارگر در آمریکا بسیار شلوغ گذشت و این شلوغی به هالیوود هم رسید.

در این تابستان درآمد داخلی هالیوود به سختی توانست به اندازه ناامیدکننده سال گذشته برسد. اتفاقی که از بعد‌ای همه‌گیری کرونا مدام در حال تکرار است.

به گزارش هالیوود ریپورتر، نیم‌قرن پس از اکران، فیلم کلاسیک «آرواره‌ها» ساخته استیون اسپیلبرگ دوباره به سینما برگشته است و همچنان قدرت خود را نشان می‌دهد؛

این بلاک‌باستر اصلی تابستانی که پنجاهمین سالگرد خود را جشن می‌گیرد، در گیشه چهاردروزه تعطیلات روز کارگر در رتبه دوم قرار گرفت؛ پس از فیلم ترسناک «سلاح‌ها» به کارگردانی زک کرگر، که در چهارمین آخر هفته متوالی خود همچنان صدرنشین است. این فیلم که توسط برادران وارنر و در یک لاین جدید عرضه شده، موفق شد در تعطیلات چهارروزه حدود ۱۲.۴ میلیون دلار و برای سه روز آخر هفته ۱۰.۲ میلیون دلار فروش داشته باشد. مجموع جهانی فروش «سلاح‌ها» تا پایان روز دوشنبه به حدود ۲۳۴.۶ میلیون دلار خواهد رسید.

فیلم «آرواره‌ها» که در ۳۲۰۰ سالن سینما به نمایش درآمده، انتظار می‌رود در تعطیلات چهارروزه ۹.۸ میلیون دلار (یا به گفته برخی استودیو‌های رقیب بیش از ۱۰ میلیون دلار) و در سه روز آخر هفته ۸.۱ میلیون دلار فروش داشته باشد. این میزان کافی بود تا از فیلم جدید دارن آرونوفسکی با بازی آستین باتلر و زویی کراویتز به اسم «سرقت لو رفته» و همچنین فیلم «رزها» محصول سرچلایت پیکچرز جلو بزند.

این واقعیت که فیلمی ۵۰ ساله عملکردی بهتر از دو محصول تازه استودیویی دارد، بار دیگر تابستان دشوار برای استودیو‌های هالیوود و سالن‌های نمایش را برجسته می‌کند. درآمد داخلی تابستان ۲۰۲۵ به سختی توانست به ۳.۶۷ میلیارد دلار سال گذشته برسد؛ رقمی که خود کمتر از ۴.۰۹ میلیارد دلار سال ۲۰۲۳ بود. بر اساس برآورد‌های کام‌اسکور، فروش بلیت تابستانی سال جاری در آمریکای شمالی ۰.۲ درصد کمتر از سال ۲۰۲۴ خواهد بود؛ یعنی تنها ۷ میلیون دلار اختلاف. این در حالی است که در ابتدای فصل، بسیاری انتظار داشتند رقم تابستان امسال از ۴ میلیارد دلار سال ۲۰۲۳ فراتر رود.

با وجود نقد‌های مثبت، فیلم جنایی آرونوفسکی محصول سونی یعنی «سرقت لو رفته» تنها توانست ۹.۵ میلیون دلار در چهار روز (۷.۸ میلیون دلار در سه روز) از ۳۵۷۸ سالن فروش داشته باشد؛ رقمی که مطابق با پیش‌بینی‌های پایین اولیه بود و آن را در جایگاه سوم قرار داد.

فیلم کمدی فانتزی «جمعه عجیب‌تر» محصول دیزنی در جایگاه چهارم باقی ماند و در سه روز ۶.۵ میلیون دلار و در چهار روز ۸.۳ میلیون دلار فروخت.

فیلم‌های «سرقت لو رفته» و «رزها» هر دو از تماشاگران نمره B در سینمااسکور دریافت کردند، هرچند نتایج در پست‌ترک بهتر بود.

فیلم «رزها» که بازسازی کمدی کلاسیک درباره طلاق است، با حضور بندیکت کامبربچ و اولیویا کلمن در رتبه پنجم جدول آمریکای شمالی قرار گرفت. این فیلم از ۲۷۰۰ سالن در چهار روز ۸ میلیون دلار و در سه روز ۶.۳ میلیون دلار فروش داشت. در بازار‌های بین‌المللی نیز افتتاحیه قدرتمندتر ۹.۲ میلیون دلاری داشت که مجموع فروش جهانی آغازین آن را به ۱۷.۲ میلیون دلار رساند.