جزئیات حمله تروریستی ایرانشهر

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده‌کل انتظامی کشور در پاسخ به این سؤال که اوضاع امنیتی کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید و درباره اتفاقات اخیر تروریستی در زاهدان توضیح دهید و پیگیری فراجا برای شناسایی عوامل به کجا انجامید؟ اظهار کرد: مردم سیستان و بلوچستان از فعالیت‌های هنجارشکنانه تروریست‌ها ناراحتند و در روز‌های اخیر در پی حمله تروریستی نیز مردم ایرانشهر و زاهدان نسبت به این حرکت ناموزن تروریست‌ها ناراحت هستند.

وی درباره جزئیات این این حمله تروریستی افزود: مراسم مذهبی و ملی در حال برگزاری و نیرو‌های پلیس مشغول تامین امنیت شهروندان بودند، که در حین مراقبت، تروریست‌ها دست به چنین حمله‌ای ددمنشانه و اقدام تروریستی زدند.

جانشین فراجا گفت: براساس اخبار و پیگیری رده‌های اطلاعاتی، سرمنشاء این اقدام تروریستی از رژیم صهیونی و خارجی بوده که مزدوری کرده‌اند و چنین خسارتی را به منطقه و استان وارد کردند.

وی تصریح کرد: نیرو‌های پلیس که در این حادثه تروریستی به شهادت رسیدند، سال‌ها در پاسگاه منطقه خدمتگزار مردم بودند که همه را ناراحت کرد. برای کنترل این وضعیت همراهی و همکاری مردم و مسئولان استان در رصد تحرکات تروریست‌ها نیاز است.

رضایی با بیان اینکه دولت مصمم به سرمایه‌گذاری از جاده‌کشی، اتصال راه‌آهن شمال به جنوب، ایجاد صنایع تبدیلی، کارخانجات و آبادانی در استان سیستان و بلوچستان است، عنوان کرد: این نوع حملات تروریستی آرامش مردم را بر هم زده و اقدامی در نقطه مقابل اهداف دولت و توسعه این منطقه است.

جانشین فراجا یادآور شد: به جد دنبال شناسایی و دستگیری این عوامل و سرمنشاء‌ها هستیم.