به گزارش تابناک؛ شهین جهانگیری نماینده ارومیه در مجلس گفت: علت اصلی ناکارآمدی سازمان بورس، ضعف در نظارت مؤثر، نبود شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و ناتوانی در مدیریت نوسانات بازار است. تصمیمات این سازمان اغلب واکنشی و غیرپیشگیرانه بوده و تخلفات بورسی بدون برخورد جدی رها شده‌اند.

این نماینده مجلس ادامه داد: نبود آموزش کافی برای سرمایه‌گذاران خرد، فقدان برنامه‌های حمایتی و استراتژی بلندمدت، و ناتوانی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی از عوامل تشدید زیان‌ها بوده است.

وی عملکرد ضعیف سازمان بورس در پیشگیری از زیان سهامداران، اطلاع‌رسانی غیرشفاف و استفاده نکردن از فناوری‌های نوین برای رصد بازار را از دیگر کاستی‌های بارز این نهاد است.

جهانگیری گفت: مجلس برای پاسخگو کردن مدیران و اصلاح ساختار سازمان بورس وارد عمل شده است؛ این اقدامات شامل بررسی عملکرد، اصلاح قوانین و ایجاد شفافیت بیشتر خواهد بود. این اصلاحات می‌تواند زیان سهامداران را کاهش داده و اعتماد عمومی به بازار سرمایه را بازگرداند.