شیائومی هشدار داد: این پاوربانک را برگردانید

به گزارش تابناک به نقل از فارس، شرکت شیائومی اعلام کرده نزدیک به ۱۴۶۹۰۰ دستگاه از یکی از پرفروشترین پاوربانکهایش را به دلیل احتمال وجود مشکل ایمنی در برخی باتریها جمعآوری میکند. این محصول، پاوربانک «PB۲۰۳۰MI» با ظرفیت ۲۰هزار میلیآمپر و پشتیبانی از شارژ ۳۳ وات است که کابل داخلی نیز دارد. بیشتر خریداران آن را بین مرداد تا شهریور ۱۴۰۳ تهیه کردهاند؛ دقیقاً همان بازهای که مشمول این فراخوان میشود.
به گفته شیائومی تعداد محدودی از این دستگاهها دارای نسخه ۲.۰ سلول باتری مدل ۱۲۶۲۸۰ هستند که در استفاده سنگین ممکن است ناپایدار شوند. تاکنون هیچ حادثهای گزارش نشده، اما شرکت برای پیشگیری، تصمیم به جمعآوری این محصولات گرفته است. شیائومی به خریداران این پاوربانک وعده داده که کل مبلغ خرید را بازپرداخت میکند؛ مبلغ بازگشت برابر با ۱۵۹ یوان (۲۲ دلار) است.
دو روش برای مرجوع کردن در نظر گرفته شده است: مشتریان میتوانند دستگاه خود را به فروشگاههای «شیائومی هوم» برده و آنجا پس از بررسی، وجه را دریافت کنند، یا از طریق روش آنلاین اقدام کنند. در روش آنلاین لازم است ابتدا باتری دستگاه به طور کامل تخلیه شود، سپس مدرکی مبنی بر دفع ایمن آن ارائه شده و در ادامه جزئیات محصول ثبت شود.
برای بررسی اینکه آیا یک پاوربانک مشمول بازپرداخت است یا نه، خریداران باید مدل و شماره سریال درجشده پشت دستگاه را بررسی کنند. همچنین شیائومی یک ابزار دیجیتال برای استعلام وضعیت قرار داده است. اگر شماره سریال مخدوش یا ناخوانا باشد، آن دستگاه شامل طرح بازپرداخت نخواهد شد.
شرکت تأکید کرده سایر پاوربانکهای شیائومی ایمن هستند، زیرا از سلولهای باتری متفاوتی استفاده میکنند و فقط همین سری خاص در معرض خطر بالقوه قرار دارد. اگرچه فراخوان محصول معمولاً پس از وقوع مشکلات انجام میشود، اما شیائومی پیش از وقوع حادثه وارد عمل شده است. این تصمیم باعث میشود ریسک برای مشتریان کاهش یابد و از تبدیل شدن مشکلات پراکنده به بحران گسترده جلوگیری شود. بنابراین، افرادی که اخیراً پاوربانک «PB۲۰۳۰MI» خریداری کردهاند، بهتر است بررسی کنند که آیا دستگاهشان شامل این فراخوان میشود یا خیر.
