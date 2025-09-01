En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شیائومی هشدار داد: این پاوربانک را برگردانید

یک پاوربانک محبوب و پرفروش شیائومی وارد طرح جمع‌آوری شد.
کد خبر: ۱۳۲۵۹۰۶
| |
566 بازدید
شیائومی هشدار داد: این پاوربانک را برگردانید

 

به گزارش تابناک به نقل از فارس، شرکت شیائومی اعلام کرده نزدیک به ۱۴۶‌۹۰۰ دستگاه از یکی از پرفروش‌ترین پاوربانک‌هایش را به دلیل احتمال وجود مشکل ایمنی در برخی باتری‌ها جمع‌آوری می‌کند. این محصول، پاوربانک «PB۲۰۳۰MI» با ظرفیت ۲۰‌هزار میلی‌آمپر و پشتیبانی از شارژ ۳۳ وات است که کابل داخلی نیز دارد. بیشتر خریداران آن را بین مرداد تا شهریور ۱۴۰۳ تهیه کرده‌اند؛ دقیقاً همان بازه‌ای که مشمول این فراخوان می‌شود.

به گفته شیائومی تعداد محدودی از این دستگاه‌ها دارای نسخه ۲.۰ سلول باتری مدل ۱۲۶۲۸۰ هستند که در استفاده سنگین ممکن است ناپایدار شوند. تاکنون هیچ حادثه‌ای گزارش نشده، اما شرکت برای پیشگیری، تصمیم به جمع‌آوری این محصولات گرفته است. شیائومی به خریداران این پاوربانک وعده داده که کل مبلغ خرید را بازپرداخت می‌کند؛ مبلغ بازگشت برابر با ۱۵۹ یوان (۲۲ دلار) است.

دو روش برای مرجوع کردن در نظر گرفته شده است: مشتریان می‌توانند دستگاه خود را به فروشگاه‌های «شیائومی هوم» برده و آنجا پس از بررسی، وجه را دریافت کنند، یا از طریق روش آنلاین اقدام کنند. در روش آنلاین لازم است ابتدا باتری دستگاه به طور کامل تخلیه شود، سپس مدرکی مبنی بر دفع ایمن آن ارائه شده و در ادامه جزئیات محصول ثبت شود.

برای بررسی اینکه آیا یک پاوربانک مشمول بازپرداخت است یا نه، خریداران باید مدل و شماره سریال درج‌شده پشت دستگاه را بررسی کنند. همچنین شیائومی یک ابزار دیجیتال برای استعلام وضعیت قرار داده است. اگر شماره سریال مخدوش یا ناخوانا باشد، آن دستگاه شامل طرح بازپرداخت نخواهد شد.

شرکت تأکید کرده سایر پاوربانک‌های شیائومی ایمن هستند، زیرا از سلول‌های باتری متفاوتی استفاده می‌کنند و فقط همین سری خاص در معرض خطر بالقوه قرار دارد. اگرچه فراخوان محصول معمولاً پس از وقوع مشکلات انجام می‌شود، اما شیائومی پیش از وقوع حادثه وارد عمل شده است. این تصمیم باعث می‌شود ریسک برای مشتریان کاهش یابد و از تبدیل شدن مشکلات پراکنده به بحران گسترده جلوگیری شود. بنابراین، افرادی که اخیراً پاوربانک «PB۲۰۳۰MI» خریداری کرده‌اند، بهتر است بررسی کنند که آیا دستگاهشان شامل این فراخوان می‌شود یا خیر.

اشتراک گذاری
برچسب ها
پاوربانک شیائومی شیائومی هوم
چه کسی یارانه کم در آمد ها را حذف کرد؟! / دولت توپ را در زمین مجلس می اندازد
حقیقت تکان‌دهنده: بوتاکس مغزتان را دوباره سیم‌کشی می‌کند!
مقصد جهانبخش جایی به غیر از استقلال و پرسپولیس/ رکورد مهدوی‌کیا دست نخورده می‌ماند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دوام خودرو شیائومی در برابر شد‌یدترین تصادفات
پایان پشتیبانی نرم‌افزاری شیائومی برای 9 گوشی محبوب
خودرو جنجالی SU۷ مکس شیائومی در ایران + عکس
مشخصات لو‌رفته پد ۷ اولترا؛ شاهکاری از شیائومی
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
متهم پرونده زهره فکورصبور سکوت را شکست
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شده‌ایم!
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!
کشورهای خلیج فارس همه با هم نمی‌توانند با ایران مقابله کنند
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
قلعه‌‌نویی با لباس افغان قبل بازی با افغانستان
ترامپ کجاست؟
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد
تحلیل شنیدنی مرشایمر در جنگ دوباره ایران و اسرائیل
نماینده تروئیکا اروپایی مدعی شد: ایران دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای را رد کرده است
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۸۱ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۸ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۶ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۳ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۷ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۷۸ نظر)
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۷ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005Yva
tabnak.ir/005Yva