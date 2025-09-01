به گزارش تابناک؛ گاردین نوشت: پزشکان در کشفی که میتواند شیوهنامههای بهداشتی در سراسر جهان را متحول کند، دارویی را کشف کردهاند که در پیشگیری از حملات قلبی و سکته مغزی بهتر از آسپرین عمل میکند.
مصرف روزانه آسپرین با دوز پایین، چسبندگی خون را کاهش میدهد و به جلوگیری از حملات قلبی و سکته مغزی کمک میکند. میلیونها نفر در جهان از این داروی مفید استفاده میکنند. اما اکنون یک مطالعه جدید که در بزرگترین کنفرانس قلب جهان ارائه شده است، نشان داده که «کلوپیدوگرل» یک رقیقکننده خون که معمولاً تجویز میشود، مؤثرتر است – و هیچ عوارض جانبی ندارد.
این کشف خیرهکننده در کنگره انجمن قلب و عروق اروپا در مادرید فاش و دادههای مربوط به این یافتهها همزمان در مجله پزشکی لنست منتشر شد.
تیمهای پزشکی و تحقیقاتی از ایالات متحده، بریتانیا، استرالیا، سوئیس و ژاپن که در این مطالعه حضور داشتهاند گفتند که نتایج نشان میدهد کلوپیدوگرل «برتر» از آسپرین است و باید منجر به «پذیرش گسترده» این دارو در عمل بالینی در سراسر جهان شود.
تجزیه و تحلیل جامع آنها از نزدیک به ۲۹۰۰۰ بیمار مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب (CAD) نشان داد که کلوپیدوگرل در پیشگیری از حوادث جدی قلبی و سکته مغزی، بدون افزایش خطر خونریزی شدید، بهتر از آسپرین عمل میکند.
