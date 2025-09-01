شمار جان‌باختگان زلزله شب گذشته در شرق افغانستان به ۸۱۲ تن رسید و ۲ هزار و ۸۱۷ نفر دیگر زخمی شدند.

منابع محلی در افغانستان اعلام کردند که زمین‌لرزه‌ای شدید در ولایت‌های کنر و ننگرهار خسارات سنگین جانی و مالی به دنبال داشته است. مرکز لرزه‌نگاری آمریکا بزرگی این زمین‌لرزه را 6 ریشتر اعلام کرده و گفته کانون آن در نزدیکی شهر جلال‌آباد، در عمق 10 کیلومتری زمین ثبت شده است. زمان وقوع این زلزله ساعت 11:47 یکشنبه شب به وقت محلی گزارش شده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بر اساس گزارش رادیو و تلویزیون ملی افغانستان، این زمین لرزه در ولایت‌های ننگر و کنر تاکنون بیش از 500 کشته و بیش از یکهزار نفر زخمی داشته است. برخی مقام‌ها از تخریب کامل چند روستا در دره مزار خبر داده‌اند.

در همین حال، حدود 20 دقیقه پس از زلزله نخست، پس‌لرزه‌ای به بزرگی 4.5 ریشتر همان منطقه را لرزاند که نگرانی‌ها درباره افزایش تلفات را بیشتر کرده است.

«ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به این حادثه در شبکه ایکس نوشت: «مقام‌های محلی و مردم در تلاش برای نجات مجروحان هستند. تیم‌های امداد از مرکز و ولایت‌های هم‌جوار نیز به منطقه اعزام شده‌اند و تمامی منابع موجود برای نجات جان مردم به‌کار گرفته خواهد شد.»

رئیس پلیس کنر نیز اعلام کرده که به دلیل مسدود شدن اکثر راه‌های کوهستانی، انتقال کمک‌ها تنها از طریق هوایی ممکن است. به گفته وی، چند فروند بالگرد به منطقه اعزام شده‌اند تا عملیات انتقال مصدومان، به‌ویژه زنان و کودکان، را انجام دهند.

عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت کشور حکومت طالبان اعلام کرد زلزله شب گذشته در ولایت کنر 610 کشته و بیش از 1300 زخمی برجا گذاشته است.

وی افزود در ولایت ننگرهار نیز 12 نفر جان باختند و 255 نفر مجروح شدند.

وی تصریح کرد که وزیر کشور حکومت طالبان دستور اعزام فوری نیروها و ارسال کمک‌های همه‌جانبه برای آسیب‌دیدگان را صادر کرده است.

گفته می‌شود که ده‌ها خانه به طور کامل ویران شده و احتمال می‌رود شمار واقعی کشته‌ها و زخمی‌ها بسیار بیشتر از آمار اولیه باشد. شاهدان عینی نیز گفته‌اند بخشی از زخمی‌ها دانشجویان دانشگاه کنر بودند که هنگام فرار از ساختمان‌ها آسیب دیدند.

«ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی طالبان: شمار جان‌باختگان زلزله شب گذشته در شرق افغانستان به 812 تن رسید و 2 هزار و 817 نفر دیگر زخمی شدند.



افغانستان به دلیل قرار گرفتن بر روی گسل‌های لرزه‌ای فعال در مرز صفحات تکتونیکی اوراسیا و هند همواره در معرض زمین‌لرزه‌های ویرانگر قرار دارد.

در ژوئن 2022 زلزله‌ای به بزرگی 5.9 ریشتر بخش‌هایی از شرق افغانستان را لرزاند که بیش از 1000 کشته و 1500 زخمی بر جای گذاشت. همچنین در اکتبر 2023 زمین‌لرزه 6.3 ریشتری ولایت هرات را لرزاند که طالبان شمار قربانیان آن را بیش از 4000 نفر اعلام کرد، هرچند سازمان ملل رقم واقعی را حدود 1500 نفر برآورد کرده بود.

این حوادث افغانستان را در ردیف کشورهایی قرار داده که بیشترین آسیب را از بلایای طبیعی، به‌ویژه زلزله، متحمل می‌شوند؛ در حالی که ظرفیت امدادرسانی داخلی بسیار محدود است.