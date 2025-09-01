En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

لیست نهایی تیم ملی وزنه‌برداری ایران اعلام شد

فهرست ۱۰ نفره ایران برای رقابت‌های وزنه‌برداری جهانی ۲۰۲۵ اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۲۵۸۸۱
| |
268 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ بهداد سلیمی سرمربی تیم ملی بزرگسالان ایران لیست مردان وزنه‌بردار اعزامی به رقابت‌های جهانی 2025 را به شرح زیر اعلام کرد:

1. عبدالله بیرانوند (دسته 79 کیلوگرم)
2.  امیرمحمد رحمتی (دسته 88 کیلوگرم)
3. ایلیا صالحی پور (دسته 88 کیلوگرم)
4. علی عالی پور (دسته 94 کیلوگرم)
5. علیرضا معینی (دسته 94 کیلوگرم)
6. علیرضا نصیری (دسته 110 کیلوگرم)
7. مهدی کرمی (دسته 110 کیلوگرم)
8. ابوالفضل زارع (دسته 110 کیلوگرم)
9. علی داودی (دسته 110+ کیلوگرم)
10. آیت شریفی (دسته 110+ کیلوگرم)

مسابقات جهانی 2025 از 10 مهر به میزبانی فورده نروژ آغاز می‌شود.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
وزنه برداری خبر فوری رقابت های وزنه برداری مسابقات جهانی
چه کسی یارانه کم در آمد ها را حذف کرد؟! / دولت توپ را در زمین مجلس می اندازد
حقیقت تکان‌دهنده: بوتاکس مغزتان را دوباره سیم‌کشی می‌کند!
مقصد جهانبخش جایی به غیر از استقلال و پرسپولیس/ رکورد مهدوی‌کیا دست نخورده می‌ماند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کیانوش رستمی زیر پرچم کوزوو در قهرمانی جهان
تیم کشتی در غیاب ۲ یزدانی در مسابقات جهانی
چالش کامران قاسم‌پور در راه رسیدن به طلای جهان!
برد قاطع نابغه ایرانی در آغاز مسابقات جهانی
اسنوکرباز ایران حریف ترامپ شد
جام تختی، آخرین ایستگاه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی
اعلام اسامی تیم ملی کشتی فرنگی برای قهرمانی جهان
شب طلایی وزنه‌برداری ایران در قهرمانی جهان
پیروزی مقتدرانه جوانان ایران مقابل پورتوریکو
شکست سنگین نوشاد عالمیان در قهرمانی جهان
برادران گرایی غایبان بزرگ مسابقات جهانی
غیبت وزنه بردار فوق سنگین ایرانی در مسابقات جهانی
ناکامی وزنه برداران ایران در کسب مدال
غیبت حسن یزدانی در رقابت‌های کشتی جهانی 2025
کامران قاسم پور به مدال طلا رسید
علی‌حسینی: وزنه‌برداران تیم‌ملی به‌حال خود رها شده‌اند
درخشش ایران در مسابقات جهانی دانش مغز
نایب قهرمانی نوبرانه تیم‌ملی وزنه‌برداری ایران در جهان
یک ایرانی برنده جایزه جهانی طراحی لوگو شد
خودرو خورشیدی ایران بهترین تیم مسابقات آمریکا
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
متهم پرونده زهره فکورصبور سکوت را شکست
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شده‌ایم!
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
کشورهای خلیج فارس همه با هم نمی‌توانند با ایران مقابله کنند
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
قلعه‌‌نویی با لباس افغان قبل بازی با افغانستان
ترامپ کجاست؟
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
تحلیل شنیدنی مرشایمر در جنگ دوباره ایران و اسرائیل
نماینده تروئیکا اروپایی مدعی شد: ایران دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای را رد کرده است
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۸۱ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۸ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۶ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۳ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۷ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۷۸ نظر)
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۷ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
tabnak.ir/005YvB
tabnak.ir/005YvB