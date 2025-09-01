به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ بهداد سلیمی سرمربی تیم ملی بزرگسالان ایران لیست مردان وزنه‌بردار اعزامی به رقابت‌های جهانی 2025 را به شرح زیر اعلام کرد:

1. عبدالله بیرانوند (دسته 79 کیلوگرم)

2. امیرمحمد رحمتی (دسته 88 کیلوگرم)

3. ایلیا صالحی پور (دسته 88 کیلوگرم)

4. علی عالی پور (دسته 94 کیلوگرم)

5. علیرضا معینی (دسته 94 کیلوگرم)

6. علیرضا نصیری (دسته 110 کیلوگرم)

7. مهدی کرمی (دسته 110 کیلوگرم)

8. ابوالفضل زارع (دسته 110 کیلوگرم)

9. علی داودی (دسته 110+ کیلوگرم)

10. آیت شریفی (دسته 110+ کیلوگرم)

مسابقات جهانی 2025 از 10 مهر به میزبانی فورده نروژ آغاز می‌شود.

