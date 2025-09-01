En
پوتین از دلایل اصلی جنگی اوکراین پرده برداشت

رئیس جمهور روسیه در اجلاس سازمان همکاری شانگهای، تلاش غرب برای الحاق کی‌یف به ناتو را یکی از دلایل اصلی جنگ اوکراین توصیف کرد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در اجلاس سازمان همکاری شانگهای که در هم‌اکنون در چین در حال برگزاری است، تلاش‌های غرب برای افزودن کی‌یف به ناتو را یکی از دلایل اصلی جنگ اوکراین خواند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ پوتین تاکید کرد که بحران اوکراین تا حد زیادی به این دلیل کودتای سال ۲۰۱۴ در کی‌یف که با تحریک غرب اتفاق افتاد، ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: دومین دلیل این بحران، تلاش‌های بی‌وقفه غرب برای جذب اوکراین در ناتو است. همانطور که بارها تاکید کرده‌ایم، چنین اتفاقی تهدید مستقیم علیه امنیت روسیه تلقی می‌شود.

به گفته رئیس جمهور روسیه، در نتیجه کودتای سال ۲۰۱۴، «تشکیلات سیاسی که از الحاق اوکراین به ناتو حمایت نمی‌کرد، حذف شد.»

نشست امسال سازمان همکاری شانگهای از دیروز- ۳۱ آگوست- در تیانجین در شمال چین آغاز شده و تا امروز-اول سپتامبر- ادامه می‌یابد.
 

