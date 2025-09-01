اروپا حق سوءاستفاده از برجام را ندارد!

سخنگوی جبهه اصلاحات تاکید کرد: امروز دیگر جایگاهی برای کشورهای غربی باقی نمانده است که بخواهند از فعال سازی مکانیزم ماشه سخن بگویند. زمانی که کدخدای آنان اصل و اساس برجام را زیر سوال برده است، دیگر آنها نمی‌توانند به دنبال سوءاستفاده از فرصت های موجود در برجام شوند.

جواد امام با محکومیت اقدام سه کشور اروپایی در ارتباط با اسنپ بک، بیان کرد: برجام یک توافق و قرارداد دو طرفه است. بر اساس برجام، تعهداتی را ایران دارد و در مقابل نیز تعهداتی کشورهای طرف مقابل که کشورهای غربی هستند، دارند. آنچه مسلم است با روی کار آمدن ترامپ در دور اول ریاست جمهوری، همه دنیا دیدند که ترامپ زیر میز زد و قرارداد برجام را هوا کرد و عملا از کشورهای غربی نیز کاری ساخته نبود.

اروپایی حق ندارند از مفاد برجام به عنوان یک ابزار علیه ایران استفاده کنند

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی ادامه داد: در عمل کاری از کشورهای غربی ساخته نبود. کدخدای غربی ها آمریکا است و به همین دلیل ایران می گوید اساسا غربی ها نمی توانند در برجام نقشی داشته باشند و امروز نیز نمی توانند به به بند فعال سازی مکانیزم ماشه در برجام برگردند. این حق را ندارند که از این ابزار علیه ایران استفاده کنند. ترامپ در دور دوم ریاست جمهوری خود اساسا تمام قواعد، حقوق و سازمان های بین الملل را زیر سوال برد. ترامپ هیچ نقش و جایگاهی برای همان نگاهی که نظام سیاسی آمریکا بر اساس آن مستقر است، یعنی دموکراسی، جایگاه مردم و حقوق بشر قائل نیست. هیچ کدام از این موارد دیگر در نگاه رئیس جمهور آمریکا وجاهتی ندارد.

آمریکا اساس قواعد بین المللی را زیر سوال برده است

دبیر کل حزب مجمع ایثارگران تصریح کرد: ترامپ از سازمان بهداشت جهانی، یونسکو و معاهده اقلیم آب و هوایی خارج شده است. نتانیاهو که به عنوان یک کودک کش و جنایتکار بین المللی شناخته می شود، به صرف اینکه تحت تعقیب دادگاه لاهه قرار می گیرد تا در برابر جنایت های خود پاسخگو باشد، مورد حمایت ترامپ قرار گرفته و آمریکا قضات دادگاه لاهه که در نظام بین المللی به این جنایت ها رسیدگی کردند را تحریم می کند.

اروپایی‌ها جایگاهی برای فعال سازی مکانیزم ماشه ندارند

وی تاکید کرد: ما شاهد حمله به خاک ایران و حمایت از کودک کشی های اسرائیل در غزه بودیم. حمایت های آمریکا از دولت جنایتکار صهیونیستی دیگر بر هیچ کس پوشیده نیست و ترامپ فقط می گوید «من». آمریکا دیگر هیچ ارزشی برای مرزها و بشریت قائل نیست. امروز دیگر جایگاهی برای کشورهای غربی باقی نمانده است که بخواهند از فعال سازی مکانیزم ماشه سخن بگویند. زمانی که کدخدای آنان اصل و اساس برجام را زیر سوال برده است، دیگر آنها نمی‌توانند به دنبال سوءاستفاده از فرصت های موجود در برجام شوند.



غربی ها صرفا به عنوان ابزار زورگویی به برجام نگاه می کنند

وی افزود: ایران برای برجام جایگاه قائل بود. از منظر حقوقی برجام برای ایران پذیرفته است. ما کماکان به دنبال بازگشت به برجام و احیای مفاد برجام بودیم. اما ظاهرا غربی ها صرفا از جنبه زورگویی و اقدامات غیرقانونی برای برجام حقی قائل هستند. دوستانی در داخل بودند که می گفتند برجام خواسته های اسرائیل و آمریکا را تامین کرده است و اجازه ندادند برجام احیا شود. اگر غرب به برجام باز گردد، حتما ایران برجام را با تمام مفاد آن پذیرا خواهد بود. مخالف دوستانی هستم که می گویند مکانیزم ماشه صرفا یک کاغذ پاره است.

باید در مقابل دشمن هوشیارانه عمل کنیم

جواد امام در ادامه خاطرنشان کرد: هزینه اشتباهات متوجه مردم است. عده ای امروز نیز به دنبال انتقام گیری از نیروهای خودی هستند. به جای اینکه در مقابل یک دشمن قسم خورده بیرونی متفق شویم، عده ای به اختلاف ها دامن می زنند. ما باید در مقابل افراطی های داخل و در مقابل غربی هایی که به جز تجاوز و زورگویی به ابزار دیگری فکر نمی کنند، هوشیارانه عمل کنیم. علی رغم انتقادهایی که در داخل نسبت به برجام می شد، برجام دستاوردهای موفقی نیز برای کشور داشت. به خصوص در بحث تسلیحاتی و دفاعی که نباید آن را از نظر دور داشت.