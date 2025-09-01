نگرانی‌ آیفون داران در ایران بالا گرفت

شایعهی حذف سیمکارت فیزیکی از پارتنامبرهای بیشتر آیفون ۱۷ بار دیگر کاربران ایرانی را نگران کرده است؛ چون اپراتورهای داخلی از eSIM پشتیبانی نمیکنند. اپل پیشتر در مدلهای آیفون ۱۴ عرضهشده در بازار آمریکای شمالی، سیمکارت فیزیکی را حذف کرده بود.
به گزارش تابناک به نقل از بازار، دورهی آموزشی جدید کارکنان فروشگاههای مجاز اتحادیهی اروپا در مورد آیفونهای مجهز به eSIM، این گمانهزنیها را تقویت میکند. این دوره چهار روز قبل از معرفی سری آیفون ۱۷ به پایان میرسد. حذف درگاه سیمکارت، خبری بد برای کاربران ایرانی است.
افشاگران میگویند آیفون ۱۷ ایر احتمالاً در تمام بازارها تنها از eSIM استفاده میکند، اما سایر مدلهای آیفون ۱۷ ممکن است همچنان در برخی کشورها درگاه سیمکارت فیزیکی داشته باشند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید