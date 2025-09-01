En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نگرانی‌ آیفون داران در ایران بالا گرفت

شایعه‌ی حذف سیم‌کارت فیزیکی از پارت‌نامبرهای بیشتر آیفون ۱۷ بار دیگر کاربران ایرانی را نگران کرده است.
کد خبر: ۱۳۲۵۸۶۷
| |
3 بازدید
نگرانی‌ آیفون داران در ایران بالا گرفت

شایعه‌ی حذف سیم‌کارت فیزیکی از پارت‌نامبرهای بیشتر آیفون ۱۷ بار دیگر کاربران ایرانی را نگران کرده است؛ چون اپراتورهای داخلی از eSIM پشتیبانی نمی‌کنند. اپل پیش‌تر در مدل‌های آیفون ۱۴ عرضه‌شده در بازار آمریکای شمالی، سیم‌کارت فیزیکی را حذف کرده بود.

به گزارش تابناک به نقل از بازار، دوره‌ی آموزشی جدید کارکنان فروشگاه‌های مجاز اتحادیه‌ی اروپا در مورد آیفون‌های مجهز به eSIM، این گمانه‌زنی‌ها را تقویت می‌کند. این دوره چهار روز قبل از معرفی سری آیفون ۱۷ به پایان می‌رسد. حذف درگاه سیم‌کارت، خبری بد برای کاربران ایرانی است. 

افشاگران می‌گویند آیفون ۱۷ ایر احتمالاً در تمام بازارها تنها از eSIM استفاده می‌کند، اما سایر مدل‌های آیفون ۱۷ ممکن است همچنان در برخی کشورها درگاه سیم‌کارت فیزیکی داشته باشند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سیم کارت آیفون آیفون ۱۷ پرو خبر فوری سیم کارت فیزیکی
چه کسی یارانه کم در آمد ها را حذف کرد؟! / دولت توپ را در زمین مجلس می اندازد
حقیقت تکان‌دهنده: بوتاکس مغزتان را دوباره سیم‌کشی می‌کند!
مقصد جهانبخش جایی به غیر از استقلال و پرسپولیس/ رکورد مهدوی‌کیا دست نخورده می‌ماند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت نجومی سیم‌کارت‌های قدیمی
نانو سیم کارت چیست؟
تولید انبوه سری آیفون ۱۷ از هم‌اکنون آغاز شده است
سیم‌کارت‌های بی‌هویت فردا قطع کامل می‌شوند
مشخصات هر سه دوربین آیفون ۱۷ پرو فاش شد
۱۵ هزار سیم کارت بی‌نام و نشان مسدود شد
«احراز هویت»، راهی برای جلوگیری از سوء‌استفاده از سیم کارت‌
علت گرانی بعضی سیم‌کارت‌ها
ترفند جدید کلاهبرداری با اهدای سیم‌کارت شماره رند
زمان قطع سیم کارت مشترکان ناشناخته
هفته دوم شهریور؛ رونمایی از آیفون 17
قطع کامل سیم کارتهای بی هویت تا 2 روز آینده
۱۰ تغییر انقلابی آیفون ۱۷ فاش شد
نحوه احیای سیم‌ کارت‌های سوخته‌ شده
طراحی آیفون ۱۷ به تمسخر گرفته شد
تمدید مهلت تکمیل اطلاعات سیم‌کارت‌های بی‌هویت
چگونه سیم‌کارت سوخته را تشخیص دهیم؟
۹۰ میلیون سیم‌کارت فعال در کشور
وزارت ارتباطات: پیگیری آیفون‌های بدون سیم‌کارت
نرخ مکالمه سیم‌کارت‌های ایرانی در عراق
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۸۰ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۸ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۶ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۳ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۷ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۷۶ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۴ نظر)
tabnak.ir/005Yux
tabnak.ir/005Yux