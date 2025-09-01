En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شانگهای حمله به ایران را «محکوم» کرد

سران شانگهای در بخشی از بیانیه پایانی نشست خود حملات غیرقانونی رژیم صهویونیستی و آمریکا به تاسیاست هسته‌ای ایران را محکوم کرده و بیان کردند که این حملات تعرض به ایران به شمار می‌رود.
کد خبر: ۱۳۲۵۸۶۵
| |
1581 بازدید
|
۱
شانگهای حمله به ایران را «محکوم» کرد

در بخشی از بیانیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای که امروز دوشنبه در کشور چین برگزار شد، کشورهای عضو قاطعانه حملات نظامی اسرائیل و ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در ژوئن 2025 را محکوم کردند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، سران شانگهای بیان کردند که چنین اقدامات تجاوزکارانه‌ای علیه تأسیسات غیرنظامی، از جمله زیرساخت‌های هسته‌ای ـ انرژی، که به کشته شدن غیرنظامیان منجر شد، نقض آشکار اصول و موازین حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد و تعرض به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود. این اقدامات به امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی آسیب وارد کرده و پیامدهای جدی برای صلح و ثبات جهانی در پی دارد.

آن‌ها خاطرنشان کردند که ایمنی فیزیکی هسته‌ای و حفاظت از تأسیسات هسته‌ای باید به‌طور دائمی تضمین شود، از جمله در دوران درگیری‌های مسلحانه، با هدف حفاظت از جمعیت و محیط زیست در برابر آسیب. در همین راستا، آن‌ها پایبندی خود را به ابتکارات دیپلماتیک با هدف حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مسائل موجود مورد تأکید قرار دادند.

کشورهای عضو بر اهمیت قطعنامه 2231 (2015) شورای امنیت سازمان ملل متحد تأکید کرده و خاطرنشان ساختند که این قطعنامه الزام‌آور است و باید به‌طور کامل و مطابق با مفاد آن اجرا شود و هرگونه تلاش برای تفسیر خودسرانه آن را تضعیف اعتبار شورای امنیت سازمان ملل متحد تلقی می‌کنند.

سران شانگهای خواستار از سرگیری گفت‌وگوی سازنده میان طرف‌های ذی‌ربط شدند و تأکید کردند که لازم است تمرکز بر یافتن راه‌حل‌های مشترک باشد تا از تشدید بیشتر وضعیت جلوگیری گردد.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
شانگهای چین ایران محکومیت خبر فوری حملات اسرائیل
چه کسی یارانه کم در آمد ها را حذف کرد؟! / دولت توپ را در زمین مجلس می اندازد
حقیقت تکان‌دهنده: بوتاکس مغزتان را دوباره سیم‌کشی می‌کند!
مقصد جهانبخش جایی به غیر از استقلال و پرسپولیس/ رکورد مهدوی‌کیا دست نخورده می‌ماند
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رئیس‌جمهور و وزیر خارجه ایران در نشست شانگهای
عکس یادگاری نشست سران سازمان همکاری شانگهای
پزشکیان: طرح چین برای حکمرانی جهانی، مورد استقبال ایران است
بقایی: قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین در حال اجرا و پیشرفت است
ایران، محور نظم نوین جهانی در شانگهای
رئیس‌کل بانک مرکزی عازم چین شد
توضیحات عراقچی درباره دستورکار نشست شانگهای
ایران خواستار محکومیت بین‌المللی تجاوز آمریکا شد
واکنش محسن رضایی به عضویت در سازمان شانگهای
اعلام موضع سازمان شانگهای درباره تایوان
روند صعودی ابتلا به ویروس کرونا در چین
سران عراق حمله آشکار به جمهوری اسلامی را محکوم کردند
رئیس قوه قضاییه به چین می‌رود
قرنطینه سراسری شانگهای برای مهار موج کرونا
نشست شورای وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای در چین
طوفان همه پروازهای مسافربری شانگهای چین را لغو کرد
پارک نظامی شانگ‌های چین
در بورس آتی شانگهای چه محصولاتی معامله می شود؟
کرونا در ۱۴ روز با بزرگترین شهر چین چه کرد
اعتراضات شبانه هنگ‌کنگی‌ها پیش از دیدار کری لام و شی‌ جینپینگ
عضویت دائم ایران در شانگهای بعید نیست
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۰
0
0
پاسخ
اینایی که محکوم کردند توی اون 12 روز دقیقا کجا بودند و برامون چیکار کردند؟
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۸۰ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۶۸ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۱۶۰ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۶ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸  (۱۰۵ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۳ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۹۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۷ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۷۶ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۶ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۴ نظر)
tabnak.ir/005Yuv
tabnak.ir/005Yuv