شانگهای حمله به ایران را «محکوم» کرد

در بخشی از بیانیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای که امروز دوشنبه در کشور چین برگزار شد، کشورهای عضو قاطعانه حملات نظامی اسرائیل و ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در ژوئن 2025 را محکوم کردند.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، سران شانگهای بیان کردند که چنین اقدامات تجاوزکارانهای علیه تأسیسات غیرنظامی، از جمله زیرساختهای هستهای ـ انرژی، که به کشته شدن غیرنظامیان منجر شد، نقض آشکار اصول و موازین حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل متحد و تعرض به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به شمار میرود. این اقدامات به امنیت منطقهای و بینالمللی آسیب وارد کرده و پیامدهای جدی برای صلح و ثبات جهانی در پی دارد.
آنها خاطرنشان کردند که ایمنی فیزیکی هستهای و حفاظت از تأسیسات هستهای باید بهطور دائمی تضمین شود، از جمله در دوران درگیریهای مسلحانه، با هدف حفاظت از جمعیت و محیط زیست در برابر آسیب. در همین راستا، آنها پایبندی خود را به ابتکارات دیپلماتیک با هدف حلوفصل مسالمتآمیز مسائل موجود مورد تأکید قرار دادند.
کشورهای عضو بر اهمیت قطعنامه 2231 (2015) شورای امنیت سازمان ملل متحد تأکید کرده و خاطرنشان ساختند که این قطعنامه الزامآور است و باید بهطور کامل و مطابق با مفاد آن اجرا شود و هرگونه تلاش برای تفسیر خودسرانه آن را تضعیف اعتبار شورای امنیت سازمان ملل متحد تلقی میکنند.
سران شانگهای خواستار از سرگیری گفتوگوی سازنده میان طرفهای ذیربط شدند و تأکید کردند که لازم است تمرکز بر یافتن راهحلهای مشترک باشد تا از تشدید بیشتر وضعیت جلوگیری گردد.
