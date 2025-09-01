En
مرحله چهارم طرح کالابرگ الکترونیک اجرا می شود؟

وزیر کار توضیحاتی درخصوص ادامه اجرای طرح کالابرگ ارائه کرد.
وزیر کار توضیحاتی درخصوص ادامه اجرای طرح کالابرگ ارائه کرد.

به گزارش تابناک به نقل از شرق؛ پرداخت مرحله چهارم کالابرگ الکترونیکی طبق تصمیم رئیس‌جمهور به صورت ماهانه یا سه‌ماهه انجام خواهد شد.

در صورت ماهانه بودن واریز کالابرگ این احتمال وجود دارد که مرحله چهارم این طرح در شهریور اجرا شود و در صورت سه‌ماهه بودن، دور بعدی آن احتمالاً در مهر ماه انجام خواهد شد. البته هنوز این مرحله تامین اعتبار نشده است. 

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تازگی در این باره گفته است: «رئیس‌جمهور نظرشان این است که هر ماه یا سه ماه یک بار بتوانیم این کالابرگ را پرداخت کنیم. در هشت ماه گذشته سه بار کالابرگ در کشور پرداخت شده که هر بار اعتبار آن ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده و نسبت به چهار سال گذشته رشد داشته است، اما با توجه به تورم بی‌سابقه کافی نیست.»

۳ مرحله قبلی این طرح در اسفند ۱۴۰۳، فروردین ۱۴۰۴ و تیر ۱۴۰۴ اجرا شده است.

طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف کاهش فشار تورمی بر اقشار آسیب‌پذیر و حمایت از سفره خانوار اجرا می‌شود و در آن اعتبار مشخصی برای خرید یازده قلم کالای اساسی به حساب مشمولان واریز می‌شود.

مبلغ کالابرگ برای دهک‌های اول تا سوم ۵۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر و مبلغ کالابرگ برای دهک‌های چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان به ازای هر نفر است.

