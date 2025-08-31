En
ماجرای گم شدن کودک تهرانی در سبزوار

کودک چهار ساله تهرانی که در مسیر مشهد به سبزوار گم شده بود، با تلاش پلیس سبزوار شناسایی و پس از یافتن خانواده‌اش، به آغوش آنها بازگشت.
ماجرای گم شدن کودک تهرانی در سبزوار

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، سرهنگ مهدی هادیان بعدازظهر روز یکشنبه اعلام کرد که یک کودک گمشده تهرانی که در یکی از مجتمع‌های رفاهی بین راهی در مسیر مشهد به سبزوار رها شده بود، با تلاش پلیس شناسایی و به خانواده‌اش بازگردانده شد. براساس توضیحات وی، این حادثه هنگامی رخ داد که خانواده کودک در این مجتمع برای استراحت توقف داشتند و سپس سفر خود را به سمت تهران ادامه دادند، اما کودک به صورت ناخواسته در آنجا جا ماند.

شناسایی خانواده کودک از طریق سامانه‌های فراجا

به گفته سرهنگ هادیان، با بررسی‌ تصاویر ضبط شده توسط دوربین‌های مدار بسته مجتمع رفاهی، متأسفانه شماره پلاک خودرو خانواده شناسایی نشد. اما با فعالیت گسترده و هماهنگی مرکز فرماندهی و کنترل و استفاده از اطلاعات سامانه‌های فراجا، شماره پلاک و مشخصات کامل خودرو خانواده کودک استعلام شد. به این ترتیب، خانواده وی که در طول مسیر از داورزن به سمت میامی در حال حرکت بودند، شناسایی و تماس فوری با آنها برقرار شد.

قدردانی خانواده کودک و توصیه‌های پلیس

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان سبزوار در پایان گفت که خانواده این کودک از عملکرد سریع و مؤثر پلیس تقدیر و تشکر کردند. همچنین، وی به والدین توصیه کرد که در هنگام سفر بیشتر مراقب فرزندان خود باشند و به کودکان آموزش‌های لازم را ارائه دهند تا در موقعیت‌های مشابه، کودکان بتوانند از نیروی انتظامی کمک بگیرند.

گفتنی است، شهر سبزوار در فاصله ۲۳۰ کیلومتری مشهد و ۱۱۵ کیلومتری غرب نیشابور قرار دارد.

