همانطور که می‌دانید شامپو بچه برای شست و شوی سر کودک، عالی و ملایم است اما شاید از کاربردهای دیگر آن اطلاعاتی نداشته باشید. به همین دلیل در این مطلب به معرفی کاربردهای دیگر شامپو بچه می‌پردازیم.

شست و شوی صورت:



به گزارش تابناک به نقل از نمناک، شامپوی بچه برای پوست سر کودک ملایم است، به همین دلیل به نظر می‌رسد برای پوست و شست و شوی روزانه مناسب باشد. متخصصان پوست معمولاً به افراد مبتلا به اگزما (درماتیت سبورئیک) توصیه می‌کنند هر روز از شامپوی بچه برای شستن صورت استفاده کنند.

از بین بردن چسبندگی چسب:



اگر جدا کردن چسب از روی پوست برایتان دردناک است می‌توانید چند قطره شامپو روی چسب بریزید تا به راحتی چسب از پوست جدا شود. شامپو بچه همچنین باقی مانده کرم یا پماد را از روی پوست پاک می‌کند.

پاکسازی سینوس ها:



نتی پات(وسیله ای برای رفع مشکلات سینوسی) می‌تواند سینوس‌ها را پاکسازی کند و خروپف را کاهش دهد اما اگر یک قطره شامپو بچه را البته بعد مشورت با پزشک و اجازه ی او در مقداری محلول آب نمک بریزید، می‌تواند به شما در رفع عفونت سینوس کمک کند.

درمان التهابات جزئی چشم:



قرمزی و خارش پلک دارید؟ ممکن است بلفاریت داشته باشید که یکی از اختلال شایع چشم است و اغلب توسط باکتری ایجاد می‌شود. از علائم آن می‌توان به خارش، قرمزی، سوزش، پارگی و پوسته پوسته شده پلک‌ها هنگام بیدار شدن از خواب اشاره کرد. با استفاده از کمپرس آب گرم و شست وشو چشم با شامپوی بچه می‌توانید التهاب را بهبود بخشید.

تمیز کردن جواهرت:



جواهرات را می‌توان با جوشاندن در مخلوطی از شامپوی بچه و آب تمیز کرد. به راحتی یک قطره از شامپو بچه را با مقداری آب مخلوط کرده و با مسواک نرم جواهرات را تمیز کنید، سپس با آب خنک بشویید و کاملا خشک کنید.

استفاده به عنوان کف ریش:



اگر در سفر کف ریشتان را فراموش کرده اید همراه خود ببرید، شامپو بچه بهترین جایگزین است و نیازی به استفاده از صابون نیست.

پاک کردن کف:



اگر تمایلی به استفاده از مواد شیمیایی قوی در تمیز کردن منزل ندارید به جای آن از شامپو بچه استفاده کنید. بسیاری از افراد شامپو بچه را به عنوان گزینه ای مناسب برای تمیز کردن کف‌های لمینت پیشنهاد می‌کنند. مخلوطی از ۱ تا ۲ قاشق غذاخوری شامپو بچه را با مقداری آب ترکیب کنید و برای از بین بردن چربی و آلودگی‌ها از آن استفاده کنید.

تمیز کردن و حفظ مبلمان و وسایل چرم:



پاک کننده‌های چرم زیادی برای مبلمان، کفش‌ها و کیف‌های دستی موجود است. اما در بسیاری از موارد ممکن است به راه حل خاصی احتیاج نباشد. یک قطره از شامپو بچه را در آب گرم مخلوط کرده و توسط یک پارچه آغشته به محلول، وسایل مورد نظر را تمیز کنید.

تمیز کردن ژاکت و کلاه چرمی:



اگر نمی خواهید برای تمیز کردن کت چرمی از تمیز کننده‌های قوی استفاده کنید همانند مبلمان چرم، کمی شامپو بچه را در آب حل کنید، دستمال را آغشته به محلول کرده و کت را با آن تمیز کنید سپس کت را با دستمال خشک کنید. برای تمیز کردن کلاه چرمی می‌توانید پارچه ی نمداری را با یکی دو قطره شامپو بچه روی کلاه چرمی تان بکشید و با پارچه ی نمدار تمیز دیگری هر چیزی را که باقیمانده پاک کنید.

شست و شوی لباس‌های ظریف با دست:



برای شست و شوی لباس‌های ظریف با دست حتما به یک ماده شوینده ملایم مانند شامپو بچه نیاز دارید که علاوه بر پاک کردن لباس به دست آسیب نمی زند.

شست و شوی لباس‌های پشمی و کشی:



برای شست و شوی لباس‌های پشمی می‌توانید از شامپوی بچه که به اندازه کافی ملایم است، استفاده کنید و لباس‌ها را داخل سبد قرار دهید تا خشک شود.

باز کردن زیپ:



اگر زیپ لباستان گیر دارد یک قطره از شامپو بچه را روی یک پنبه بریزید، سپس آن را روی زیپ بزنید. تا زمانی که زیپ قابل استفاده است، شامپو به روان کارکردن زیپ کمک می‌کند و در حین آبکشی شسته می‌شود.

رفع خشکی پاها:



برای نرم شدن پوست پاها و رفع خشکی پاها قبل از خواب کمی شامپو روی پاهایتان بمالید و یک جفت جوراب نخی سبک بپوشید. صبح پاهایتان نرم و لطیف می‌شود.

شستن رنگ اضافی از موها:



برای شستن رنگ اضافی موها کمی جوش شیرین به شامپو بچه اضافه کنید و با آن، رنگ موی اضافی را بشویید. استفاده از این شیوه و شستن موها دو تا سه بار با شامپو بچه مفیدتر از استفاده از روشن کننده ی رنگ مو است.

نجات پلیورهای آب رفته:



اگر بعد از شست وشو، پلیورتان آب رفته است و نمی توانید دیگر از آن استفاده کنید، نگران نباشید با کمی شامپو بچه و آب گرم می‌توانید آن را به حالت روز اولش برگردانید. برای این کار در یک تشت آب گرم کمی شامپو بچه بریزید و هم بزنید تا کف کند. سپس پلیور را روی آب قرار داده و اجازه دهید خودش داخل آب فر برود و ۱۵ دقیقه خیس بخورد.

بعد از گذشت این مدت پلیور را درآورید و آهسته بچلانید و سپس داخل ظرف دیگری که با آب پر شده بیاندازید، دوباره اجازه دهید پلیور خودش داخل آب فر برود. سپس آن را از آب بیرون بیاورید و روی یک حوله خشک پهن کنید تا آب اضافی آن جذب حوله شود. پس از خشک شدن خواهید دید پلیور به اندازه اولش برگشته است.

شست و شو برس‌های آرایشی:



برس‌های آرایشی کثیف می‌توانند محل تولید باکتری‌ها باشند و با ایجاد جوش صورت به زیبایی چهره آسیب برساند. برس‌های کثیف همچنین می‌توانند عفونت جدی ناشی از اشریشیا کُلی یا استاف یا عفونت قارچی را گسترش دهند.

برای تمیز نگه داشتن پوست، توصیه می‌شود هر هفت تا ۱۰ روز برس را در مخلوطی از آب و شامپوی ملایم بشویید و رطوبت اضافی آن را بگیرید، سپس آنها را صاف بگذارید تا خشک شوند.

شست و شوی ماشین:



برای تمیز کردن و برق انداختن ماشین، شامپو بچه را با جوش شیرین مخلوط کرده و ماشین را بشوئید. یا اینکه یک چهارم فنجان شامپو را در یک سطل آب بریزید و با یک اسفنج بدنه اتومبیل را تمیز کنید. برای پاک کردن لکه‌های سیاه مستقیما یک قطره شامپو را روی اسفنج بریزید و عملیات پاکسازی را انجام دهید.

تمیز کردن دیوارها:



شامپو بچه را در یک سطل با آب گرم رقیق کنید و از آن برای تمیز کردن دیوارهای کثیف استفاده کنید. برای پاک کردن لکه‌های باقیمانده اسپری حشره کش روی دیوارکه برای از بین بردن حشرات استفاده نموده اید، کمی شامپو روی اسفنج بریزید و دیوار را با آن تمیز کنید. سپس روی دیوار یک پارچه نمدار بکشید تا کف‌ها از بین بروند.

تمیز کردن فرش ها:



لازم نیست از شوینده‌های قوی برای تمیز کردن فرش‌های تان استفاده کنید بلکه می‌توانید برای تمیز کردن فرش‌ها از شامپو بچه استفاده کنید.

تمیزکردن برگ گیاهان:



گیاهان باید تنفس کنند پس برگ گیاهان خانگی باید همیشه تمیز باشد. برای تمیز کردن برگ گیاهان در یک ظرف آب چند قطره شامپو بریزید، پارچه ای را با آن خیس کنید، آن را بچلانید و سپس با این پارچه غبار برگ‌ها را از بین ببرید.

تمیز کردن اجاق گاز:



فرمولاسیون شامپو بچه طوری تنظیم شده است که حتی می‌تواند چربی‌های اجاق گازتان را هم تمیز کند. برای زدوندن چربی‌های اجاق گازتان کمی جوش شیرین را با شامپو بچه ترکیب کنید و با آن گاز را تمیز کنید.

پاک کردن آرایش:



با استفاده از شامپو بچه حتی می‌توانید آرایش صورت(ریمل، کانسیلر،…) را بطور کامل پاک کنید.

تمیز کردن شیرآلات:



برای تمیز و درخشان شدن شیرآلات وقتی زمان کافی ندارید از شامپو بچه کمک بگیرید و با کمی شامپو شیرآلات خود را برق بیندازید.

پاک کردن پنجره‌ها:



یک قاشق غذاخوری شامپو بچه را با کمی آب در یک کاسه ترکیب کنید و آن را در یک بطری اسپری بریزید. از تاثیر این ترکیب برای پاک کردن پنجره‌ها شگفت زده خواهید شد.