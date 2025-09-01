کلیپ نقد مسعود فراستی بر فیلم «صبح اعدام» که این‌روزها در فضای مجازی پخش شده، کار هوش مصنوعی است و شباهتش با واقعیت فراستی و نقدهایش سر و صدا به پا کرده است.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، به‌تازگی ویدیویی از نقد صریح مسعود فراستی نویسنده و منتقد سینمایی بر فیلم سینمایی «صبح اعدام» ساخته بهروز افخمی در فضای مجازی منتشر شده که با استفاده از هوش مصنوعی توسط تیم aidea تولید و منتشر شده، یکی از نمونه‌های «دیپ‌فیک» است که تولید و انتشار آن، پرسش‌هایی جدی درباره کارکردهای هوش مصنوعی در حوزه فرهنگ و هنر ایجاد کرده است.

متن صحبت‌های مسعود فراستی در این‌فیلم، بازسازی صدای او و همچنین تصاویر استفاده شده در این ویدیو به کمک ابزارهای هوش مصنوعی تولید شده‌اند اما شباهت بسیار بالای محتوا، لحن و چهره نسخه هوش مصنوعی فراستی به واقعیت؛ این ویدیو را به یکی از مهمترین محتواهای تولید شده با هوش مصنوعی تبدیل کرده است.

کارشناسان معتقدند استفاده از هوش مصنوعی در تولید محتوا به زودی چالش‌های جدی را در حوزه «حق مالکیت» و بهره‌برداری از تصویر چهره‌های مشهور ایجاد خواهدکرد. توان فوق‌العاده‌ هوش مصنوعی در بازسازی لحن، بیان و محتوای نظرات چهره‌های واقعی می‌تواند علاوه بر فرصت‌هایی که پیش روی تولیدکنندگان محتوا قرار می‌دهد، چالش‌های بزرگی را در مسیر صحت‌سنجی اخبار و اطلاعات ایجاد کند.

ویدیوی اخیر هوش مصنوعی از مسعود فراستی نشان می‌دهد پیشرفت‌های هوش مصنوعی به زودی صنعت محتوا در ایران را نیز با چالش‌هایی جدی مواجه خواهد کرد.