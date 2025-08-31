دولت در حال هماهنگی برای اجرای موتورسواری زنان

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت: جمع‌بندی ما در دولت این است که برای موضوع موتورسواری [خانم‌ها]، نیاز به قانون و مقررات جدید نداریم؛ قانون و مقررات به اندازه کافی داریم و می‌شود بر اساس همان‌ها این کار را انجام داد. الآن مشغول هماهنگی بین دستگاهی هستیم که ان شاء الله انجام می‌شود.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه برای موتورسواری خانم‌ها نیاز به قانون و مقررات جدید نداریم، گفت: موتورسواری خانم‌ها چیزی متفاوت از خلبان و راننده شدنشان نیست. ما همین الآن شاهد حضور زنان در شبکه حمل و نقل ملی، بین‌المللی و هوایی خودمان هستیم و طبیعی است که خانم‌ها نیاز دارند که از موتور به عنوان وسیله حمل و نقل استفاده کنند.

زهرا بهروز آذر در خصوص نتیجه آخرین پیگیری‌های موضوع موتورسواری بانوان در دولت، به خبرنگار جماران گفت: موضوع موتورسواری خانم‌ها از ابتدای دولت مورد بررسی و پیگیری بود. حوزه‌ها و زوایای مختلف داشت و ما همه اینها را با هم در دولت پیگیری کردیم و بررسی‌های حقوقی را انجام دادیم.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری تصریح کرد: جمع‌بندی ما در دولت این است که برای موضوع موتورسواری، نیاز به قانون و مقررات جدید نداریم؛ قانون و مقررات به اندازه کافی داریم و می‌شود بر اساس همان‌ها این کار را انجام داد. الآن مشغول هماهنگی بین دستگاهی هستیم که ان شاء الله انجام می‌شود.

وی افزود: موتورسواری خانم‌ها چیزی متفاومت از خلبان و راننده شدنشان نیست. ما همین الآن شاهد حضور زنان در شبکه حمل و نقل ملی، بین‌المللی و هوایی خودمان هستیم و طبیعی است که خانم‌ها نیاز دارند که از موتور به عنوان وسیله حمل و نقل استفاده کنند.

بهروز آذر تأکید کرد: البته یکی از نگرانی‌های جدی ما بحث سلامت، هم برای زنان و هم برای مردان، است. ما نمی‌خواهیم تصادفات افزایش پیدا کند و مطمئن هستیم حضور زنان به خاطر اینکه در رانندگی بسیار محتاط هستند و از کلاه ایمنی استفاده می‌کنند، حتما به کیفیت حضور و افزایش امنیت ترافیک ما کمک می‌کند.