پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه برای یمن

به گزارش تابناک؛ حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای، طی پیامی شهادت نخستوزیر و جمعی از وزرای دولت یمن را تبریک و تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح ذیل است:
بسماللهالرحمنالرحیم
وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ
رژیم جنایتکار صهیونیستی که از رویارویی با سلحشوران یمنی در میدان نبرد عاجز است،طی جنایت و تجاوزی آشکار نخستوزیر دولت یمن و جمعی از وزرای کابینه این کشور را به شهادت رساند.
اینجانب شهادت این عزیزان خصوصا نخستوزیر کشور یمن، شهید احمدغالب ناصرالرهودی در حمله تروریستی و تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به رهبری مقتدر و مردم سلحشور یمن تبریک و تسلیت عرض میکنم و از خداوند متعال دوام توفیقات و پایمردیهای مردم مجاهد و سرافراز یمن را مسئلت دارم.
یمنیها در عصر سکوت مجامع بینالمللی در قبال جنایات افسارگسیخته صهیونیستها در غزه، حقیقتاً سنگ تمام گذاشتهاند و در حمایت از مردم مظلوم اما مقتدر غزه، رژیم منحوس صهیونی و ارباب آمریکاییاش را به ستوه آوردهاند و معادلات قدرت را در سطح منطقه و حتی جهان تغییر دادهاند.
خداوند حافظ و ناصر این مردم غیور و سلحشور باشد و بر قوت و اقتدار آنها بیفزاید.
