تابناک همواره تلاش کرده تا با انعکاس مسائل و دغدغه‌های جامعه، پلی بین مردم و مسئولان باشد. در این راستا، از شما مخاطبان گرامی دعوت می‌کنیم تا سوژه‌های اجتماعی خاص و ملموس خود را با ما در میان بگذارید تا با پیگیری‌های رسانه‌ای، گامی در جهت رفع مشکلات یا برجسته‌سازی موفقیت‌های جامعه برداریم.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، فرصت ارائه سوژه‌های مردمی برای پرداختن به آنها و انعکاس آن در سطح جامعه، برای مخاطبان تابناک همچنان فراهم است.

ما اینجا به دنبال سوژه‌هایی اجتماعی برای سرویس اجتماعی هستیم که جزئی و مصداقی باشند، نه کلیات و موضوعات عام. به عنوان مثال، اگر در شهر یا محله شما فروشگاه عجیبی وجود دارد که خدمات غیرمعمولی ارائه می‌دهد، یا مدرسه‌ای با تنها یک دانش‌آموز فعالیت می‌کند، یا کلاسی در یک دبیرستان توانسته چندین رتبه زیر ۱۰۰ کنکور را به خود اختصاص دهد، و هر سوژه مصداقی و مرتبط با حوزه اجتماعی. این سوژه‌ها را با ما مطرح کنید. همچنین هر مشکل یا موضوع اجتماعی دیگری که به نظرتان ارزش پیگیری دارد، از مسائل آموزشی و فرهنگی گرفته تا چالش‌های شهری و محلی، می‌تواند سوژه‌ای برای گزارش‌های ما باشد.

برای اینکه بتوانیم این سوژه‌ها را به‌صورت دقیق پیگیری کنیم، لطفاً اگر تمایل داشتید، اطلاعات و راه ارتباطی خود را با جزئیات در بخش نظرات سایت تابناک درج کنید تا در صورت نیاز، بتوانیم با شما ارتباط برقرار کنیم. اگر سوژه به شخص خاصی مربوط است، لطفا اسمی از آن فرد برده نشود.

منتظر سوژه‌های شما هستیم تا در صورت تمایل شما، به نام خودتان پیگیری و منتشر شود.

نشانی برای ارسال سوژه؛ بخش نظرات همین خبر و یا تماس از طریق شماره تلفن مندرج در بخش "تماس با ما".