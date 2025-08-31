En
دعوت از مخاطبان تابناک؛ اگر خبرنگار بودید چه سوژه ای را پی‌گیری می‌کردید؟

سوژه‌های اجتماعی خاص و ملموس خود را با ما در میان بگذارید تا با پیگیری‌های رسانه‌ای، گامی در جهت رفع مشکلات یا برجسته‌سازی موفقیت‌های جامعه برداریم.
تابناک همواره تلاش کرده تا با انعکاس مسائل و دغدغه‌های جامعه، پلی بین مردم و مسئولان باشد. در این راستا، از شما مخاطبان گرامی دعوت می‌کنیم تا سوژه‌های اجتماعی خاص و ملموس خود را با ما در میان بگذارید تا با پیگیری‌های رسانه‌ای، گامی در جهت رفع مشکلات یا برجسته‌سازی موفقیت‌های جامعه برداریم.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، فرصت ارائه سوژه‌های مردمی برای پرداختن به آنها و انعکاس آن در سطح جامعه، برای مخاطبان تابناک همچنان فراهم است.

 ما اینجا به دنبال سوژه‌هایی اجتماعی برای سرویس اجتماعی هستیم که جزئی و مصداقی باشند، نه کلیات و موضوعات عام. به عنوان مثال، اگر در شهر یا محله شما فروشگاه عجیبی وجود دارد که خدمات غیرمعمولی ارائه می‌دهد، یا مدرسه‌ای با تنها یک دانش‌آموز فعالیت می‌کند، یا کلاسی در یک دبیرستان توانسته چندین رتبه زیر ۱۰۰ کنکور را به خود اختصاص دهد،  و هر سوژه مصداقی و مرتبط با حوزه اجتماعی. این سوژه‌ها را با ما مطرح کنید. همچنین هر مشکل یا موضوع اجتماعی دیگری که به نظرتان ارزش پیگیری دارد، از مسائل آموزشی و فرهنگی گرفته تا چالش‌های شهری و محلی، می‌تواند سوژه‌ای برای گزارش‌های ما باشد.

برای اینکه بتوانیم این سوژه‌ها را به‌صورت دقیق پیگیری کنیم، لطفاً اگر تمایل داشتید، اطلاعات و راه ارتباطی خود را با جزئیات در بخش نظرات سایت تابناک درج کنید تا در صورت نیاز، بتوانیم با شما ارتباط برقرار کنیم. اگر سوژه به شخص خاصی مربوط است، لطفا اسمی از آن فرد برده نشود.

منتظر سوژه‌های شما هستیم تا در صورت تمایل شما، به نام خودتان پیگیری و منتشر شود.

نشانی برای ارسال سوژه؛ بخش نظرات همین خبر و یا تماس از طریق شماره تلفن مندرج در بخش "تماس با ما".

 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
4
پاسخ
با سپاس از شما. حال و روز بازماندگان حادثه معدن طبس و بندر رجایی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
3
پاسخ
اصل 31 قانون اساسی و خانه دار شدن آحاد مردم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
6
پاسخ
نابودی بورس که حدود 50 میلیون ایرانی درگیرش هستن و نه دولت و نه هیچ سازمان دیگه ای پاسخگوی ضرر مردم نیستن.
در حالی که حکومت خودش مردم رو تشویق به سرمایه گذاری تو بورس کرد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
0
پاسخ
سبک زندگی کفتربازها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
6
پاسخ
از بالاترین مسول ممکن می پرسیدم ریشه دعوای ایران با اسراییل سر چیه و ملت دارن هزینه چه نوع دشمنی رو میدن و دشمنی رو 45 سال قبل ما شروع کردیم یا اونا
البته پاسخ حمایت از ملت مظلوم فلسطین نمیخوام چون مظلوم تر از ملت ایران نداریم و به اونها هم تا اونجا که میفهمم کمکی موثر نشده. یک پاسخ تحلیلی دقیق مورد انتظار است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
5
پاسخ
رشوه خواری در ادارات! کارشناس قوه قضاییه برای کمیسیون ماده ۱۰۰ ار من ۵ تا سکه می خواهد ، دلال کمیسیون هم ۵۰۰ میلیون تومان ، ملت به کجا پناه ببرند ؟ قاضی کمیسیون هم رشوه می خواهد ،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
1
پاسخ
تبعیض بین کارکنان پیمانکاری و کارکنان رسمی در وزارت نفت را. 100 درصد کار متعلق به کارکنان پیمانکاری است و کارکنان رسمی در مناطق سخت عملیاتی زیر باد کولر بهترین خدمات و حقوق و مزایا را می گیرند و نمایندگان مجلس هم فقط سکوت می کنند.
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
3
پاسخ
دلیل بی سیاستی و تکرار مکررات بدون توجه به نتیجه و شرایط روز چیست؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
0
پاسخ
با تشکر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
2
پاسخ
مدیریت تولیدات کشاورزی متناسب با ظرفیت منابع آب و نیازهای کشور به طوری که با انباشت یک محصول و فقدان محصولی دیگر روبرو نشویم. - اصلاح دریچه های آب و فاضلاب و تاسیسات شهری به طوری که با کف خیابان همتراز باشد و دست انداز ایجاد نکند. - زمینه سازی دولت برای آشنایی مردم با قوانین و حقوق خود. - بررسی عملکرد مدعی العموم در مواردی که حقی جزئی از تعداد زیادی از مردم ضایع می شود و برای تک تک مردم پیگیری حقوقی این تضییع حق ارزش ندارد؛ مانند لو رفتن اطلاعات مشترکان اسنپ و بانک ها و یا حق خوری های شرکت های خودروسازی و ...
