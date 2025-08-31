۰۹/شهريور/۱۴۰۴
Sunday 31 August 2025
۱۲:۱۸
اجتماعی
»
اجتماعی
بازدید
639
639
بازدید
۱
پ
اتومبیل ساخته شده توسط آقای هِنری فورد در سال ۱۹۳۰
بدنه این خودرو از پلاستیک شاهدانه ساخته شده، ۵۰% سبکتر از ماشینهای عادی و تا ده برابر محکمتر!
کد خبر:
۱۳۲۵۶۸۷
تاریخ انتشار:
۰۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۸
31 August 2025
کد خبر:
۱۳۲۵۶۸۷
|
۰۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۸
31 August 2025
|
639
بازدید
639
بازدید
|
۱
اشتراک گذاری
ماشین فورد
اتوموبیل
خودرو قدیمی
مخدر جدید در راه ایران؛ ۵۰۰ برابر قویتر از هروئین!
بازخوانی تاریخ؛ وقتی آیت الله بهشتی نظر امام خمینی درباره موسیقی را تغییر داد
راهکار تکراری فرزین برای جهش قیمت دلار / آقای رئیس؛ هنوز هم «کانال بن بست» مقصر است؟
مطالب مرتبط
تصاویر جذاب از فراری ۱۰۰۰ میلیارد تومانی!
قیمت ماشینهای لوکس دهه پنجاه +عکس
قیمت عجیب مینیبوس خاطره انگیز «بنز»
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۰
انتشار یافته:
۱
ناشناس
|
|
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
0
پاسخ
فقط سایپا
# مرگ ترامپ
# مکانیسم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# پل ترامپ
# حمله آمریکا به ایران
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق میرسند؟
توافق میشود
توافق نمیشود
آخرین اخبار
تاکید رهبر انقلاب بر عملیاتی نمودن توافق راهبردی ایران و چین
راز گمشدن مرد مشهدی در تهران
پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه برای یمن
قیمت سکه پارسیان امروز یکشنبه ۹ شهریور
ناراحتی نیلوفر رجاییفر برای ديرشدن سن ازدواجش
احترام متقابل دو اسطوره بسکتبال
قیمت سکه امروز یکشنبه ۹ شهریور
دعوت از مخاطبان تابناک؛ اگر خبرنگار بودید چه سوژه ای را پیگیری میکردید؟
اتومبیل ساخته شده توسط آقای هِنری فورد در سال ۱۹۳۰
سخنگوی وزارت کشور منصوب شد
روش ساخت کود گیاهی با پوست تخم مرغ
راز جسد مردی در خانه متروکه
چرا ترامپ به دنبال تغییر نام وزارت دفاع است؟
ارتش ایران در برابر تهدیدات اعلام آمادگی کامل کرد
یار جلیلی در جوار لاریجانی؛ «باقری کنی» چگونه از تندروها فاصله گرفت؟
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
اعلام آمادگی ونس برای جانشینی ترامپ
خسرو معتضد: در شرایطی شبیه پایان صفویه هستیم!
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
کشورهای خلیج فارس همه با هم نمیتوانند با ایران مقابله کنند
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف میزند، اما ...!
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
قلعهنویی با لباس افغان قبل بازی با افغانستان
فرماندار مشهد، خبر سوء قصد به سعید طوسی را تکذیب کرد
ترامپ کجاست؟
رهبر انقلاب به قرارگاه فرماندهی جنگ رفتند
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
نماینده تروئیکا اروپایی مدعی شد: ایران دسترسی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات هسته ای را رد کرده است
سخنان قابل تامل اردوغان درباره پدافند هوایی
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
(۴۵۸ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
(۲۶۱ نظر)
شهره صولتی: به ایران میآیم و حرم امام رضا میروم!
(۱۶۷ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!
(۱۶۴ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف میزند، اما ...!
(۱۴۸ نظر)
لحظات آماده سازی موشکها برای پرتاب سمت اسرائیل
(۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمیآورد
(۱۱۵ نظر)
برق چشم صهیونیستها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق
(۱۰۸ نظر)
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
(۱۰۵ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم
(۹۰ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری
(۸۵ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟
(۸۴ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟
(۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟
(۷۶ نظر)
آیا نرخ جریمه یکسان برای رانندگان خودروهای گران و ارزان عادلانه و بازدارنده است؟
(۶۹ نظر)
